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Путин дал МВД еще больше репрессивных полномочий

17 октября, 07:41

Теперь полицейские могут объявлять гражданам обязательные к исполнению предостережения

/ Фото: AFP

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает полицейским право объявлять гражданам официальные предостережения. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации.

Предостережения, согласно этому закону, обязательны для исполнения указанием гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений. В случае их несоблюдения грозит административная и даже уголовная ответственность. До этого правом объявлять предостережения пользовались только сотрудники прокуратуры и ФСБ.

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Наделить этим правом полицию предложил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его мнению, "принятие закона должно способствовать профилактике преступлений и правонарушений".

Напомним, не так давно президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета. Закон позволит "создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета и нацелен на его защиту".

Кроме того, ранее Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для граждан Украины.

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Россия Путин МВД полиция закон

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