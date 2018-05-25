Путин дал россиянам важное обещание

Сегодня, 16:55

Президент РФ отметил, что хочет "расширить пространство свободы"

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу заявил о важности расширения "пространства свобод" и либерализации законодательства России.

"Мы будем расширять пространство свободы. Мы часто об этом говорим, но это принципиально важная вещь, поэтому считаю необходимым об этом сказать ещё раз. Это принципиально важно для становления сильного гражданского общества, для развития экономики и социальной сферы, науки и культуры", – сказал он.

Президент РФ отметил, что "курс на снятие барьеров, на либерализацию законодательства отвечает, прежде всего, интересам и запросам наших граждан".

"Будем формировать такие условия для ведения бизнеса, для работы в России, которые будут соответствовать самым высоким стандартам, в том числе это касается и поддержки деловых инициатив", – добавил президент.

Ранее Путин в связи докладом следователей по МН17, спросил "о каком самолете идет речь", а позже заявил, что Россия признает результаты расследования, если будет принимать в нем участие.

Также Госдума РФ в окончательном чтении приняла закон о новых санкциях против Соединенных Штатов Америки и ряда других "недружественных государств".
Россия, Путин, россияне, Свобода
Источник:

Интерфакс

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