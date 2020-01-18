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Путин долбит демократию: необычная карикатура на хозяина Кремля

18 января, 11:30

На рисунке изображены колонны в виде президента РФ и арка с надписью "Демократия"

Владимир Путин

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Нидерландский художник-юморист Тйеерд Ройардс нарисовал необычную карикатура на президента России Владимира Путина и объявленную им конституционную реформу.

Рисунок художник опубликовал у себя на странице в Facebook.

"Политическая реформа в России", - прокомментировал автор карикатуру.

Карикатура на Путина. Фото: facebook.com/royaards

Карикатура на Путина. Фото: facebook.com/royaards

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На рисунке изображены колонны и арка с надписью "Демократия". Колонны сделаны в виде президента РФ, одну из колонн продолжает вытесывать Владимир Путин.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил провести конституционную реформу и расширить полномочия Госдумы.

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В комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что Кремль еще не определился, какой сценарий передачи власти от Владимира Путина к преемнику будет реализован. Однако предложенные Путиным изменения в Конституцию России дают возможность реализовать целый ряд сценариев.

Отметим, вслед за заявлением Путина, правительство Дмитрий Медведева подало в отставку.

Уже 16 января Госдума дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина новым председателем правительства.

Тем временем для Дмитрия Медведева была специально создана новая должность – заместитель председателя Совета безопасности РФ.

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Россия карикатура Владимир Путин

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