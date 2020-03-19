Путин готов провести референдум по своей "коронации" даже в условиях пандемии

Президент РФ Владимир Путин уже рассказывал, чем он отличается от царя, а теперь заявил, что готов провести референдум по изменениям в Конституцию даже в условиях пандемии коронавируса. Обновленный Основной закон РФ также предполагает обнуление президентских сроков хозяина Кремля. Об этом он сказал во время незаконного визита в оккупированный Крым.

На встрече с общественностью его спросили, не повлияет ли коронавирус на проведение голосования и возможно ли проведение голосования, например, в интернете, на что российский президент ответил, что референдум должен проходить согласно закону.

В то же время российский лидер не исключил, что даже в условиях пандемии он готов провести референдум, но если ситуация сильно ухудшится, то может и перенести его.

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"Я уже сказал, хочу еще раз повторить, если ситуация будет, с эпидемиологической точки зрения, неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования, закон это позволяет сделать. Проведем его в более поздние сроки. Но если обстановка позволит, то проводить будем, но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей, которые в таких случаях должны применяться на участках для голосования, с использованием соответствующих средств защиты. Там связано с расстоянием, вот как во Франции делают, там они на определенное расстояние отодвигают эти кабинки для голосования и так далее. Там много мелочей, но они важны в данном случае. Голосование на дому может производиться. Вот все современные способы, которые позволяет закон, все будут использованы", – сказал Путин.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 марта перед голосованием за изменения в Конституцию в Госдуме выступил сам Путин, назвав обнуление президентских сроков возможным, если это одобрит Конституционный суд РФ. В итоге поправку приняли голосами 380 депутатов, а 16 марта Конституционный суд одобрил узурпацию власти Путиным.

В России на сегодняшний день зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом. Только в Москве за последние сутки количество увеличилось до 33 человек. Отметим, что в мире насчитывается более 218 тыс. инфицированных, а число жертв превысило 8,8 тыс. В то же время более 84 тыс. человек выздоровели. Читайте все подробности с онлайн-картой, как мир противостоит коронавирусу.

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