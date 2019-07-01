Путин готов встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условия

В Кремле есть много вопросительных знаков для понимания подходов украинской стороны, заявил Песков

Фото: AFP

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако для этого необходимо, чтобы Киев начал прямые переговоры с боевиками на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Встреча ради встречи, наверно, никому не нужна. Нужна встреча ради результата, а здесь мы еще раз возвращаемся к тезису, что пока еще много знаков вопроса остается на повестке дня с тем, чтобы мы имели полное понимание о подходах нашего украинского визави к решению наиболее актуальных проблем, а именно реализации Минских договоренностей и выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик", - заявил Песков.

Отвечая на вопрос, возможен ли диалог между Путиным и Зеленским без посредников, вне "нормандского формата", Песков подчеркнул: "Путин не отвергает никаких контактов априори, не исключает их, он абсолютно готов к контактам, он просто говорит о том, что нам надо, безусловно, сначала понять политику наших собеседников, стратегическую линию".

Песков добавил, что сначала надо точно разобраться в концептуальных подходах президента Украины, поскольку, по его словам, имели место заявления, которые "были противоречивыми".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Путин готов встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условия". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"