Путин готов встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условия
В Кремле есть много вопросительных знаков для понимания подходов украинской стороны, заявил Песков
Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако для этого необходимо, чтобы Киев начал прямые переговоры с боевиками на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Встреча ради встречи, наверно, никому не нужна. Нужна встреча ради результата, а здесь мы еще раз возвращаемся к тезису, что пока еще много знаков вопроса остается на повестке дня с тем, чтобы мы имели полное понимание о подходах нашего украинского визави к решению наиболее актуальных проблем, а именно реализации Минских договоренностей и выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик", - заявил Песков.
Отвечая на вопрос, возможен ли диалог между Путиным и Зеленским без посредников, вне "нормандского формата", Песков подчеркнул: "Путин не отвергает никаких контактов априори, не исключает их, он абсолютно готов к контактам, он просто говорит о том, что нам надо, безусловно, сначала понять политику наших собеседников, стратегическую линию".
Песков добавил, что сначала надо точно разобраться в концептуальных подходах президента Украины, поскольку, по его словам, имели место заявления, которые "были противоречивыми".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Путин готов встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условия". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макрон пообещал приехать в Москву на празднование "Дня победы"
Французского лидера в Россию пригласил Путин
Антироссийская "революция" в Грузии и российская "контрреволюция" в ПАСЕ глазами очевидца
Беседа с непосредственным участником недавних событий в Тбилиси и Страсбурге, народным депутатом Украины Виктором Еленским