Путин хочет заключить мирный договор с Японией

Последнее 70 лет после подписанию двустороннего соглашения Москве и Токио мешал спор о Курилах

Президент России Владимир Путин предложил до конца 2018 года заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных условий.

В рамках проходящего в российском Владивостоке Восточного экономического форума глава Кремля сослался на выступление на форуме японского премьер-министра Синдзо Абэ, который также выступил за подписание мирного договора, однако без каких-либо временных рамок.

"Синдзо предложил менять подходы. Это простая мысль, но она мне пришла в голову прямо сейчас здесь. 70 лет мы пытаемся выйти на решение вопросов. Давайте заключим мирный договор – не сейчас, а до конца года, без всяких предварительных условий. А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы", – цитирует его Би-би-си.

Выступавший перед ним Абэ призвал прекратить "усложнять жизнь нашим детям из-за тупика в японо-российских отношениях" и призвал присутствующих поддержать шаги, которые две страны делают в направлении заключения мирного договора.

Последнее 70 лет после окончания Второй мировой войны подписанию двустороннего соглашения Москве и Токио мешал спор о Курилах.

Напомним, что прошлой зимой Кремль решил разместить на спорном острове Итуруп российскую авиацию.

Как сообщалось, после этого Япония выразила недовольство размещением на Курилах российских истребителей.