Путин хочет закрепить в Конституции РФ "маму" и "папу"

Владимир Путин. Фото: Heidi Levine/REUTERS

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В России, где геев задерживают и пытают за их сексуальную ориентацию, не легализуют однополые браки, пока президентом является Владимир Путин.

Об этом он заявил лично 13 февраля на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в российскую Конституцию, поручив продумать законодательное закрепление понятия "традиционной" семьи.

"Что касается "родителя №1 и родителя №2" – я уже как-то публично говорил, повторю еще раз, пока я президент, у нас не будет родителей один и два – у нас будут папа и мама", – сказал Путин.

Кроме того, он выступил за законодательное закрепление в России понятия "традиционной" семьи как союза мужчины и женщины и призвал придумать "в каких формулировках и где это сделать".

В ответ на это пользователи соцсетей напомнили о том, что Владимир Путин уже неоднократно нарушал свое слово. В частности, он обещал не допустить роста стоимости топлива и пенсионного возраста в России. Напомним, в 2018 году в стране стартовала пенсионная реформа, которая подняла пенсионный возраст до 65 лет.

А кое-кто обратил внимание на то, что в России в некоторых документах уже используется формулировка "родитель 1/родитель 2".

Напомним, что в ежегодном послании президент России Владимир Путин инициировал конституционную реформу, которая подразумевает перераспределение полномочий между органами власти. В частности, существенно обрезаются полномочия президента в части назначения правительства. Это привело к отставке премьер-министра Дмитрия Медведева и назначении на его место Михаила Мишустина.

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