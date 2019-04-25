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Путин и Ким Чен Ын встретились во Владивостоке

Сегодня, 07:27

Российский президент встретил северокорейского лидера в кампусе ДВФУ

Фото: AFP
Фото: AFP.

Во Владивостоке встретились президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Встреча состоялась в кампусе ДВФУ.

Российский президент вышел на крыльцо корпуса S, где уже был выстроен почетный караул. А лимузин Ким Чен Ына подъехал прямо к входу. Лидеры обменялись рукопожатием и прошли в здание. Беседа Путина и Ким Чен Ына в формате тет-а-тет пройдет в присутствии переводчиков. Предположительно, протокольная часть будет открыта для прессы.

Отметим, что северокорейский лидер приехал в Приморье накануне на поезде. Для него это первый зарубежный визит после того, как 11 апреля 2019 года на первой сессии ВНС 14-го созыва Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя Госсовета КНДР.

Визит северокорейского лидера организован по приглашению главы российского государства. Последняя на сегодня встреча руководителей двух стран состоялась 24 августа 2011 года в Улан-Удэ. Тогда Россию представлял Дмитрий Медведев, а КНДР — Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.

По данным СМИ, Россия на предстоящем саммите с КНДР может предложить северокорейской стороне вернуться к формату шестисторонних переговоров. Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна.

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Тег Россия, Путин, встреча, КНДР, владивосток, Ким Чен Ын

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Источник:

ТАСС

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