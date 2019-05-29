Путин и Лукашенко дали старт интеграции Союзного государства России и Беларуси

Президенты двух стран приняли решение поручить правительствам разработать план действий

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Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поручат правительствам двух стран проработать вопросы развития интеграции в рамках Союзного государства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь об этом шла на встрече лидеров на полях саммита Евразийского экономического союза.

"Они имели возможность поговорить в кулуарах, обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства и приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня, – рассказал он. - После этого включатся в дело президенты двух стран, об этом только что условились Путин и Лукашенко".

Представитель Кремля добавил, что ситуацию с нефтепроводом "Дружба" лидеры не обсуждали. "Этим занимаются технические ведомства", - пояснил он.

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Напомним, что в декабре белорусский президент Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

Позже стало известно, что российский президент Владимир Путин хочет получить от своего белорусского коллеги отчет о том, что Минск сделал для развития создания Союзного государства России и Беларуси.

В то же время, ранее в этом месяце Лукашенко заявил, что, пока два государства не решат проблемы в двусторонних отношениях, ни о каком слиянии не может быть и речи.

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