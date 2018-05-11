Путин и Меркель обсудили Украину: в Кремле раскрыли детали

Сегодня, 13:16

Президент России и канцлер Германии затронули тему размещения миротворцев на Донбассе

Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили создание миротворческой миссии на Донбассе. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня прошел телефонный разговор глав двух государств, в ходе которого обсуждались ситуация в Украине и выход США из иранской ядерной сделки.

На вопрос, что конкретно обсуждалось по Украине, Песков ответил: "В том числе затрагивалась тема миссии ООН по обеспечению безопасности наблюдателей ОБСЕ".

Напомним, 10 мая в немецком Аахене состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Порошенко, Меркель и Макрон поддерживают разработку "дорожной карты" выполнения Минских соглашений, которая будет включать привлечение миротворческой миссии ООН для обеспечения компонента по безопасности соглашений.

Также Порошенко по итогам переговоров заявил, что Россия должна поддержать проект резолюции Совета безопасности ООН с учетом Минских договоренностей и введением миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Как известно, 18 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин встретятся в Сочи.
Россия, Путин, Донбасс, Меркель, миротворцы
Источник:

УНИАН

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