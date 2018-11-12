Путин и Трамп договорились отдельно поговорить на саммите G20

Саммит G20 в аргентинском Буэнос-Айресе пройдет с 30 ноября по 1 декабря

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили намерение пообщаться во время саммита "большой двадцатки" в Аргентине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Условились увидеться там", – сказал он, отвечая на вопрос, подтвердили ли лидеры двух стран намерение отдельно поговорить в столице Аргентины.

Ранее в воскресенье Путин сообщил, что у него состоялось краткое общение с Трампом в Париже.

Однако пресс-секретарь российского лидера рассказал, что у двух президентов не было возможности переговорить. По его словам, президенты России и США успели поприветствовали друг друга во время рабочего обеда в столице Франции.

Как сообщалось, в воскресенье оба лидера принимают участие в торжествах в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой Мировой войны.

Саммит G20 в аргентинском Буэнос-Айресе пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже на этой неделе, возможно, не состоится. По словам главы Белого дома, он планирует провести переговоры с Путиным во время саммита G20 в Аргентине, который состоится 30 ноября – 1 декабря.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поднимут тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на встрече в Париже 11 ноября.

Напомним, ранее в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча лидеров двух стран длилась более четырех часов. Более двух часов президенты общались тет-а-тет, затем на рабочий завтрак к ним примкнули члены делегаций.

Больше читайте в статье "Хельсинский гамбит: почему Трамп так и не смог поставить агенту КГБ Путину шах и мат" на сайте "Сегодня".