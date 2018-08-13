Путин летит к Меркель поговорить про Украину

Сегодня, 15:16

Встреча состоится в субботу, 18 августа, в замке Мезенберг

Меркель и Путин. Фото: kremlin.ru
Меркель и Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетит Германию для встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт. Об этом сообщает Die Welt.

Встреча состоится в субботу, 18 августа 2018 года, в замке Мезенберг. Стороны планируют обсудить "текущие внешнеполитические вопросы": будут обсуждаться конфликт в Сирии, ситуацию на востоке Украины и энергетические вопросы.

Ранее глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель узнал, что вопрос освобождения заложников был одним из главных на ее встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, Ангела Меркель заявила, что будет поддерживать украинский вариант введения миротворцев на Донбасс и решение по миссии ООН будет согласовываться с Киевом. 

Отвечая на вопрос, какой вариант введения "голубых касок" на восток Украины будет поддержан – украинский или российский, Меркель сказала: "Каждое соглашение может быть соглашением, только если оно обсуждается каждым из участников. Мы никогда не будем поддерживать миссию против Украины".
Германия, США, Украина, Путин, Меркель

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