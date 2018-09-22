Путин летит по путям Каддафи, Чаушеску и Хусейна: интервью со Славой Рабиновичем

О том, почему нынешний режим власти в РФ находится на стадии "позднего путинизма", к чему готовится Владимир Путин, повышая пенсионный возраст гражданам России, и какая страна или регион могут стать жертвами агрессивных действий авторитарного правителя, в интервью сайту "Сегодня" рассказал известный российский финансист и блогер Слава Рабинович.

- Если взять всю историю Скрипалей, начиная от отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и до недавнего интервью обвиняемых в покушении, то что это было?

- Это результат террористической операции и международного преступления против Сергея Скрипаля и его дочери, при которых пострадали, в том числе, британские граждане. Эта преступная операция совершена в условиях позднего путинизма силами организаций, которые находятся в стадии жесточайшего отрицательного отбора. Это характерно для эпохи "позднего путинизма". Абсолютно каждый элемент из того, что мы видели – результат отрицательного отбора. Это, в первую очередь, и отрицательный отбор непосредственно самозваного главы государства, который с 2008 года больше никогда не имел права вновь избираться на пост президента, потому что достиг конституционного предела президентских полномочий после двух сроков подряд.

Выбор цели и метод устранения – это тоже результат отрицательного отбора. Это могло бы вызывать смех, если бы не было так грустно и опасно. Реакция Великобритании понятна, покушение на убийство, убийство и террористический акт на территории Великобритании против граждан Великобритании с применением боевого химического отравляющего вещества, запрещённого международными конвенциями. Это тяжкое международное преступление с соответствующими последствиями, как для России, так и для граждан РФ. Потому что граждане РФ несут коллективную ответственность за преступления путинской ОПГ, захватившей власть в России.

- В этом контексте нужно вспомнить о санкциях, прежде всего американских. На ваш взгляд, что сейчас наиболее опасно для путинского режима из того санкционного набора, который уже есть или может быть?

- Опасно дальнейшее и более глубокое отключение российских финансов от международной финансовой системы. Для российских финансов это серьёзная проблема. Опасно увеличение персональных санкций против представителей путинской ОПГ. Во-первых, это огромный удар по их образу и смыслу жизни – воровать здесь, а откладывать там. Во-вторых, это опасно для Путина тем, что такие санкции способствуют не только расколу так называемых "элит", но и конкретному процессу создания потенциальных заговоров с целью смещения Путина.

Я еще четыре года назад говорил, что персональные санкции против 200 российских граждан нужно было вводить первым делом, а потом каждый месяц вносить еще где-то сотню человек. Таким образом, за 48 месяцев, было бы 5 тысяч человек. Это уже колоссальная цифра с точки зрения охвата тех, кто является главными бенефициарами путинского режима. Если все главные бенефициары попадают в список, то многим из них можно передать неофициальное мнение Минфина США и Госдепа, по поводу того, что они должны сделать для того, чтобы их убрали из санкционного списка. Думаю, если бы так было сделано с самого начала, Путина в Кремле давно не было бы.

- Какая будет реакция Путина сейчас, он как-то будет выстраивать элиты, запугивать, компенсировать и так далее?

- Это то, чем он уже занимается четыре года. Именно всем тем, что вы назвали. Но критическая масса будет достигнута. Процессы, которые мы видим на поверхности, они вызывают презрение, смех, отвращение и понимание глубины и масштаба проблемы. Куда ни посмотри, мы видим прыжки, гримасы и ужимки путинской ОПГ. Здесь бандит и гопник Золотов с его выступлением, там Песков, озвучивающий позицию так называемого президента. Сам Путин, вписывающийся за неких Петрова и Боширова. Он же вписывается за пенсионную аферу. Это, мне хочется подчеркнуть – государственный дефолт, но так как государство демонтировано, то это - дефолт путинской ОПГ перед гражданами России, пенсионерами настоящими и будущими. Смотрим дальше – видим офицеров Росгвардии, избивающих детей, пожилых людей и женщин на массовых демонстрациях по всей России. В общем, путинская ОПГ стремительно летит по путям Каддафи, Чаушеску и Хусейна. Мы пока не знаем, каковы будут сходства и различия финального сценария, но все летит по этим путям. Мы очевидцы замедленного показа крушения путинского поезда.

- Зачем проводить пенсионную реформу в условиях роста цен на нефть, относительно маленького госдолга и все еще существенных резервов?

- Резервный фонд полностью потрачен за годы непрекращающегося кризиса, который Путин и его ОПГ устроили своими руками четыре года назад. Фонд национального благосостояния, который остался, это единственные деньги, кроме ЗВР, которые могут быть потрачены на еще такой же кризис. Или на кризис, который может в любой момент прийти в Россию извне. Например, если в мире разразится новый экономический кризис. Они в мире иногда бывают. Сейчас рекордно длительное время, когда в мире ничего подобного не было с 2008-2009 годов. Серьезное финансово-экономическое потрясение в мире, а также значительное снижение цены на нефть погрузят сегодняшнюю экономику и финансы России в хаос. Мало того, я лично не знаю, что конкретно осталось в ФНБ с точки зрения активов и их ликвидности. И этого почти никто не знает, кроме главарей путинской ОПГ. Что касается ЗВР, то здесь точно такая же логика. Случись масштабный кризис по вине путинской ОПГ или пришедший из внешнего мира, эти резервы могут быть потрачены быстро, даже при нынешнем масштабе цифр в сотни миллиардов долларов. Не надо забывать, что на очень высоком уровне ЗВР нужно поддерживать тем странам, которые являются сильно импортозависимыми. Особенно тогда, когда импортозависимая страна вынуждена закупать практически все для жизнедеятельности своего населения. Экономика РФ неимоверным образом сконцентрирована на добыче и экспорте энергоресурсов, а многие другие товары – это импорт. ЗВР должны покрывать несколько месяцев импорта, а если они не покрывают – происходит обвальная девальвация. Рынок говорит, что запасов у страны нет, импорт останавливается обвалом национальной валюты, падением способности населения покупать импортные товары.

- И что в таких условиях говорит экономический блок путинской вертикали?

- Все деятели финансово-экономического блока РФ, от Силуанова и Кудрина до Набиуллиной и Орешкина, они все советуют Путину не тратить ничего и копить как можно больше. Поскольку история с нефтяным дождем и растущей в 6-7% в год экономикой РФ закончена в первой половине 2008 года, намного раньше, чем "Крым наш", то вот этого дождя больше нет. Идет конкуренция за ресурсы с целью распила бюджета. Этих денег становится меньше, экономика стагнирует в уменьшенном в 2 раза ВВП. Раньше было $2 трлн ВВП, сейчас – $ 1 трлн. Упали и налоговые отчисления в бюджет. Ресурсов не хватает, а аппетиты растут в геометрической прогрессии, количество воров растет. Растет количество силовиков и бюрократии. Создание одной Росгвардии чего стоит, мы говорим о почти полумиллионе людей, поставленных под штыки, со всем довольствием, зарплатами, страховками, соцгарантиями и ранними пенсионными выплатами.

Если раньше для путинской ОПГ главным источником обогащения были нефть и газ, то теперь у них "вторая нефть" – российские граждане. Поскольку они фальсифицируют выборы, сами поверили во всенародную поддержку и свою пропаганду, то они в этом угаре решили провернуть пенсионную аферу. Это, по сути, финансовый дефолт, проведенный наглым и бесхитростным образом, как и все, что делает путинская ОПГ в период позднего путинизма. Но что-то пошло не так. А что? Нарастает критическая масса ошибок и преступлений, растет критическая масса населения, уставшего взвешивать холодильник и телевизор.

- Как/когда это взорвется?

- Никто не знает. Также никто не знает, что будет после взрыва. Все механизмы прогноза уничтожены, нет самого государства, института власти, выборов, сменяемости власти, конституционного строя. Все это демонтировано Путиным. Но критическая масса уже создана.

- Путин может перевести внимание российского общества на внешнюю политику, пойти на усиление агрессии против Украины, начать присоединять Беларусь или добивать Идлиб?

- Может. Судя по его послужному списку, он не просто может, а это является очень высоковероятным ходом событий в следующие месяцы.