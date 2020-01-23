Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине

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Транзит власти в России набирает обороты. Через неделю после ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин подал в Госдуму проект поправок к Конституции, которые должны создать систему сдержек и противовесов для новой власти после 2024 года. Хотя, по словам экспертов, для самой России – это создание еще одного центра влияния, возможно, даже во главе с Путиным, наряду с президентом и правительством. Для Украины же некоторые поправки в Основной закон РФ также принесут сюрпризы, причем не очень хорошие. К чему готовиться Киеву, и как противодействовать новым угрозам, выяснял сайт "Сегодня".

Где будет Путин?

Слухи о конституционной реформе, связанные с транзитом власти, в России ходили давно. Одни говорили, что центр принятия решений может сместиться в Госдуму, а президент станет "свадебным" генералом. Другие утверждали, что Путин снова поменяет Конституцию под себя, как в 2008 году, чтобы пойти на пятый срок и править Россией вечно. Теперь, после послания Федеральному собранию 15 января и поданных в Госдуму поправок в Конституцию, эксперты говорят, что Путин уйдет, а в 2024 году у России точно будет новый президент.

Но не все так просто. По словам эксперта Московского Центра Карнеги Андрея Колесникова, с одной стороны, поданными поправками в Конституцию Путин пытается выстроить систему сдержек и противовесов для нового президента и правительства после 2024 года. С другой – более деперсонализированную систему власти.

Действительно, на первый взгляд поданные поправки в российский Основной закон расширяют полномочия Госдумы. Особенно накануне выборов в 2021 году, хотя ходят слухи, что возможны и досрочные уже в декабре 2020 года. Премьера, его заместителей и министров будет утверждать парламент. Руководителей силовых ведомств президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации. Поднимается планка и для кандидатов в президенты: ценз оседлости увеличивается с 10 до 25 лет, а гражданства или вида на жительства, даже аннулированного, и вовсе быть не должно.

Это, по словам экспертов Chatham House, направлено на ликвидацию политической оппозиции за рубежом. Но, Запад все эти изменения встретит на ура, а России позволит говорить: "Смотрите, мы такие же, как вы, у нас есть демократия, система сдержек и противовесов". Однако, наряду с этими поправками в Конституции пропишут относительно "новый" орган под названием Госсовет. Впервые этот совещательный орган был создан Александром I еще в 1810 году. В 1991 году Борис Ельцин реанимировал Госсовет, ну а второе дыхание он получил в 2000-м уже при Путине, который своим указом создал Государственный совет РФ.

Его председателем, по закону, является президент. После закрепления статуса Госсовета в Конституции, который, вполне вероятно, возглавит сам Путин, он может стать еще одним центром влияния в России. А его функции, которые также предлагается закрепить в Основном законе РФ, будут дублировать львиную долю президентских полномочий. По мнению экспертов Chatham House, мэр Москвы Сергей Собянин, вероятно, станет заместителем Путина в Госсовете. Могут появиться там глава Счетной палаты Алексей Кудрин и первый замглавы АП Сергей Кириенко.

Правда, по словам Андрея Колесникова, в такой конфигурации – это транзит власти от Путина к Путину, где наряду с правительством и администрацией президента с фактическим премьером в лице Путина, будет еще и Госсовет, и все они будут конкурировать между собой, внесут путаницу в принятие управленческих решений.

К чему готовиться Украине?

Для Украины из предложенных Путиным поправок в Конституцию интересны две. Первая – это изменения в статью 79 Основного закона РФ о невыполнении Россией международных договоров:

"РФ может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами РФ, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ".

Причем, еще до появления текста поправок некоторые эксперты стали говорить, что после изменения своей Конституции Россия плевать хотела на международные договоры, правила и конвенции. Но это не совсем так. Во-первых, приоритетность международных договоров над российскими законами прописана в статье 15 Конституции РФ, а не в 79-й, в которую и вносятся изменения. Во-вторых, еще в декабре 2015 года Госдума приняла закон о приоритетности решений Конституционного суда РФ над решениями международных инстанций (к примеру, ЕСПЧ). Ну, и в-третьих, статья 27 Венской конвенции о праве международных договоров четко говорит: "Участник не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора".

К тому же, по словам кандидата политических наук Елены Снигирь, в этом вопросе есть коллизия и для самой России. Ведь полностью отказываться от международного права они не собираются.

"Как Москва будет решать вопрос выполнения тех международно-правовых норм, которые она нарушила и будет нарушать, потому что они будут противоречить уже ее конституционной позиции, но на которые она опирается в других частях мира? Я сейчас говорю о той же Конвенции ООН по морскому праву. То есть, в Азовском, Черном море и Керченском проливе Россия нарушает Конвенцию, препятствуя свободному судоходству и нарушая договоры с Украиной (но, конечно, это еще должно быть доказано Международным судом ООН), но на нее же опирается в других своих водах. Украине к этому стоит внимательно присматриваться, говорить об этом с нашими партнерами и формировать общее видение. США – главная страна, заинтересованная в принципе свободного судоходства. Ведь в своих отношениях с США, Россия очень четко придерживается всех даже неустановленных норм", – сказала сайту "Сегодня" Елена Снигирь.

Вторая позиция изменений в российскую Конституцию, которая напрямую касается Украины, – жители Крыма смогут баллотироваться в президенты РФ. Изменения вносятся в статью 81, где Путин предлагает прописать, что требования об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство у кандидата в президенты не распространяется на граждан территории или части государства, "принятого в состав РФ".

По мнению бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, речь идет одновременно о легализации оккупации Крыма и дальнейшем расширении "русского мира". Официальной позиции украинской власти – президента и МИДа – пока не было.

Кандидат политических наук Елена Снигирь считает, что Украина должна выработать собственную правовую позицию по этому вопросу и четко ей следовать, чтобы не было никаких ослаблений. Для России же, по словам эксперта, этот легалистский подход очень важен, потому как их действия должны опираться на какие-то нормы, даже какие-то придуманные, чтобы оправдать свои действия.

"Если у нас нет возможности победить агрессора военным путем, в правовом поле у нас ограничений нет, кроме политической воли. Отсутствие реакции в правовом и политическо-дипломатическом поле – это признак именно отсутствия политической воли к этому. Что должна делать Украина? Нельзя делать вид, что нас это не касается. Это напрямую касается нас и наших территорий. Должна быть реакция на уровне МИДа, президента, официальных лиц, и должна быть в том числе четкая заявленная позиция на международных площадках. Украина должна дальше последовательно следовать позиции, что любые действия, осуществленные в Крыму, избрание "власти" и другие политические процессы, незаконны. И последствия этих процессов, в том числе и в международном правовом поле, не могут быть легитимными", – подытожила Елена Снигирь.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, чем известны министры нового российского правительства. Подробности – в сюжете.

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