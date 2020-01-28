Путин меняет Суркова на Козака: к чему готовиться и чего опасаться Украине

Владислав Сурков и Дмитрий Козак / Фото: kremlin.ru

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После смены куратора украинского направления в Кремле появилось много теорий о смене политики России по отношению к Донбассу и Украине в целом. Архитектор аннексии Крыма и последующей российской интервенции на Донбасс Владислав Сурков ушел с госслужбы медитировать. Его полномочия, в том числе и на украинском направлении, перебирает Дмитрий Козак – архитектор идеи федерализации Молдовы, которой уже почти 20 лет. После смены власти в Украине контактировать с ним начал помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак. Стороны не скрывают, что именно по треку Козак-Ермак проходил обмен пленными в сентябре. Однако может ли смена персоналий означать и концептуальную смену политики России по отношению к Украине? Эксперты в этом сильно сомневаются. Максимум, о чем может идти речь, – это смена тактики в игре с Западом, чтобы добиться отмены санкций.

Теории конспирологии

Уход Владислава Суркова и его замена на Дмитрия Козака для российских федеральных каналов прошли почти незаметно. В отличие от онлайн медиа и соцсетей, где появилось куда больше статей, правда, без особой аналитики и причин такой рокировки. В понедельник, 27 января, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще раз повторил, что указа Владимира Путина об увольнении Суркова до сих пор нет, поэтому де-факто он остается помощником президента РФ, и вместе с ним вопросами Украины занимается еще один помощник Путина Юрий Ушаков.

Первым об уходе Суркова в 5 утра 25 января в своем Telegram-канале написал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Его называют "политологом Суркова", который доносит до народа месседжи своего начальника. "В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией", – написал Чеснаков.

Куда более обсуждаемой эта тема стала в Украине. И не удивительно, ведь у нас фамилия Суркова ассоциируется с воплощением закулисной политики Кремля по отношению к Украине. И стоило российским СМИ сообщить, что, по их информации, курировать украинское направление в Кремле теперь будет бывший вице-премьер правительства Дмитрия Медведева, а ныне замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак (под него специально создали эту должность), как это буквально взорвало украинское информационное пространство.

Одни писали, что Сурков не оправдал ожиданий Путина, поэтому хозяин Кремля указал ему на дверь. Другие увидели в словах Чеснакова о смене курса на украинском направлении (хотя Песков это официально опроверг) шанс на мирную реинтеграцию Донбасса (правда, на каких условиях?). Были и такие, которые намекали на украинские корни Дмитрия Козака (он родом из Кировоградской области), мол, это шанс на окончание войны на Донбассе на условиях Украины.

Рокировка Сурков-Козак

Владислав Сурков никогда не курировал украинское направление единолично. Да и не в стиле Путина доверять важные вопросы одному человеку. Более того, слухи об отставке Суркова напоминают эпопею с уходом главы российского МИДа Сергея Лаврова, который постоянно просит Путина отпустить его на пенсию. И вот сейчас, по словам Чеснакова, Сурков уже точно уходит на месяц медитировать. По факту, отставка Суркова продолжатся уже четвертый день, соответствующего указа Путина нет, а в СМИ появляется все больше конспирологических теорий.

Во-первых, стоит отметить, что уход Суркова (если Путин таки подпишет соответствующий указ) происходит после стартовавшего в России транзита власти, отставки Дмитрия Медведева и перезагрузки правительства. Одиозные фигуры (такие, как Сурков и Козак) еще больше уходят в тень, а предложенными поправками в Конституцию РФ Путин демонстрирует Западу, что в России есть "контролируемая демократия" (термин принадлежит Суркову) и какая-никакая система сдержек и противовесов.

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Во-вторых, с Путиным Сурков и Козак с первого дня его восхождения на кремлевский "Олимп". Поэтому ошибочно говорить, что Путин уволил Суркова без выходного пособия. Ходят слухи, что "серого" кардинала Кремля перебросят на другое направление. Скорее всего, Сурков, который также является автором термина "путинизм", будет одним из идеологов транзита власти и изменения российской Конституции.

В-третьих, те, кто считают, что для Суркова это понижение, а для Козака, наоборот, повышение, глубоко заблуждаются. Владислав Сурков в Кремле всегда отвечал за идеологию, а Дмитрий Козак, по большей части, – за экономическую составляющую. По словам эксперта Московского Центра Карнеги Андрея Колесникова, возможно, в рокировке Сурков-Козак идет речь об изменении тактики, но не стратегии.

"Стратегия меняться не может, так как стратегии нет. Сурков чрезмерно вовлечен в деятельность сепаратистов (на Донбассе. – Авт.) и стал больше представлять их, а не российскую сторону", – сказал сайту "Сегодня" Андрей Колесников.

Поговаривают также и о взлетевших прямых дотациях из российского бюджета на содержание так называемых "республик", что в России, особенно на шестой год действия санкций, ощущается очень болезненно. Ведь Сурков также был куратором оккупированных грузинских Южной Осетии и Абхазии – в последней недавно произошел очередной переворот. Как раз это направление, по слухам, и предстоит разруливать Козаку. Что же касается самого Козака, то его пример отношений с Путиным наглядно доказывает, что Путин своих не бросает и может вернуть обратно на самые высокие должности, даже если кто-то из них провалил важное направление.

По словам замглавы правления Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, Дмитрий Козак – персонаж, хорошо известный в Молдове.

"В свое время именно он был инициатором и вдохновителем т.н. Меморандума Козака от 2003 года, которым предусматривалось урегулирование приднестровского конфликта путем асимметричной федерализации. Тирасполь при этом получал право вето в отношении внешней политики Молдовы, присутствие российских войск на территории Молдовы легализовалась на неопределенный период. Козак достаточно эффективно обеспечил переговоры по этому поводу между тогдашним президентом Молдовы Владимиром Ворониным и лидером сепаратистского региона Игорем Смирновым. Стороны согласовали каждую страницу Меморандума и готовы были его обнародовать. Только решительное вмешательство западных партнеров Молдовы сорвало этот план. С тех пор в Молдове с оговорками относятся к любым планам федерализации, опасаются т.н. "Козака-2", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Герасимчук.

Считалось, что Козак в начале 2000-х провалил ассиметричную федерализацию Молдовы, ведь была уже даже назначена дата официального визита Путина для подписания соответствующих документов. Но ничего не помешало Путину назначить Козака в 2008-м своим вице-премьером, когда они с Медведевым поменялись креслами президента и главы правительства.

Так что изменится?

По словам первого замдиректора Центра "Нова Європа" Сергея Солодкого, не всегда смена персоналий приводит к изменению политик в межгосударственных отношениях, особенно, если речь идет об изменении лица в государстве с устоявшейся системой и четкими интересами.

"Пока нет никаких оснований считать, что Россия как-то изменит свои подходы в отношении Украины. Более того, можно говорить о желании Москвы еще более жестко преследовать свои интересы в Украине. Россия не заинтересована в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. Для нее эти конфликты – инструменты воздействия. Козак – это олицетворение неизменности российских подходов по урегулированию конфликтов. Его имя тесно связано с неудачными попытками урегулировать приднестровский конфликт на одиозных российских условиях", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Солодкий.

Однако, с недавних пор в портфолио Дмитрия Козака – удачный кейс по Молдове. Козак – главный архитектор союза пророссийских социалистов, лидером которых выступает президент Игорь Додон, и проевропейского блока ACUM. Такой "брак" по расчету, главным результатом которого стало бегство теневого куратора Молдовы, олигарха Влада Плахотнюка, просуществовал лишь пять месяцев. После распада коалиции вся власть, в том числе и в силовом блоке, оказалась в руках пророссийских социалистов, которые не скрывают своего желания реализовать план Козака по федерализации Молдовы.

По словам экспертов, если федерализацию удастся протолкнуть в Молдове, следующей станет Украина. Ведь гибридная коалиция молдавских социалистов с прооевропейским блоком ACUM стала результатом молчаливого посредничества ЕС и США.

"При этом, несомненно, сам Козак тоже вынес уроки из провала 2003 года и в настоящее время вряд ли будет действовать по старой схеме. Скорее всего, новые инициативы завернут федерализацию и фактическую зависимость в красивую обертку, которая понравится не только в Молдове, но и на Западе. Правда, суть – желание удержать Молдову в орбите России – не меняется. Опасностью для Украины является то, что если Козаку и его команде удастся создать привлекательную оболочку для своих планов в Молдове, то в дальнейшем это будут подавать как прецедент и пытаться навязать Украине", – подытожил Сергей Герасимчук.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в России якутский шаман снова вышел в поход, цель которого – изгнать Путина.

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