Путин может находиться у власти, пока его не убьют – биограф Сталина

Сегодня президент России сам определяет, сколько ему быть хозяином Кремля и вряд ли он сам уйдет от власти

Биограф Сталина, профессор Принстонского университета Стивен Коткин в своем комментарии относительно будущих выборов президента России и в целом страны отметил, что переизбрание Владимира Путина предопределено. И это еще раз показывает, насколько в РФ укоренился пагубный застой. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Советского диктатора Сталина Коткин характеризует как "человека в мировой истории, который сосредоточил в своих руках больше власти, чем кто-либо еще". Путин в сравнении с ним – в легкой весовой категории.

"Не стоит приравнивать Путина к Сталину. Ведь Советский Союз держал под своим контролем шестую часть мировой суши, плюс сателлиты в Восточной Европе и Северо-Западной Азии", – говорит Коткин.

Сегодня, по словам Коткина, России повезет попасть на 12-е или 13-е место, в зависимости от того, как считать. "Еще два срока Путина – и Россия вылетит из первой двадцатки", – уверен префессор.

Как и другие автократы, Путин считает, что "выживание его собственного режима и выживание его страны как великой мировой державы – один и тот же вопрос". В преддверии верной победы Путина на выборах возникает вопрос, может ли он, как Сталин, остаться в Кремле на всю жизнь.

"Путин сам определяет срок своих полномочий, то есть он может занимать пост столько, сколько пожелает, если не будет убит в случае переворота. Неясно, сможет ли он уйти, если захочет, потому что он столь существенно сузил режим", – считает Коткин.

Путин больше не арбитр над "схваткой конкурирующих интересов, а лидер единственной фракции, которая контролирует всю власть и все богатство", говорит историк. Эта фракция нуждается в защитнике, чтобы сохранить богатство и выжить, "поэтому у Путина нет возможности мирно удалиться на покой".

Напомним, после того, как президент России Владимир Путин заболел на днях, СМИ бросили анализировать будущее его и России.

А многие эксперты отметили, что уход Путина с поста президента стал бы потрясением для страны. В частности, так считает российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.