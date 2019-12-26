Путин может остаться у власти "по просьбам трудящихся" – эксперт

Слухи о транзите власти к 2024 году начали ходить еще до очередных президентских выборов в 2018-м

/ Фото: AFP

В России, по мнению политологов, после очередной пресс-конференции президента Владимира Путина стартовала дискуссия о смене политической системы и транзите власти после 2024 года. По Конституции РФ – это последний президентский срок Путина. Дальше он либо представит преемника, как в свое время поступил Борис Ельцин, или пойдет на изменение Основного закона с тем, чтобы остаться у власти. Более того, в России не исключают и возможности проведения досрочных выборов в Госдуму в 2021 году.

На пресс-конференции 19 декабря хозяин Кремля заявил, что не против внести изменения в Конституцию РФ – отменить в пункте 3 "Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд" статьи 81 слово "подряд".

Российские СМИ пишут, что о возможности изменения Основного закона на пресс-конференции 19 декабря Путин сказал чуть ли не впервые. Но это не совсем так. Накануне своего третьего президентского срока в 2012-м идею изъятия из ст. 81 Конституции слова "подряд" он назвал "разумной". В 2008 году, после двух президентских сроков подряд, по предложению Дмитрия Медведева, которого поставили президентом, а Владимир Путин ушел на премьера, в Конституции РФ увеличили сроки президентских полномочий с 4 до 6 лет. В 2024 году заканчивается второй шестилетний президентский срок Путина, и согласно п.3 ст.81 Конституции РФ, он больше не может баллотироваться.

Реклама

Слухи о транзите власти к 2024 году начали ходить еще до очередных президентских выборов в 2018-м. Тогда же началась и подковерная игра башен Кремля. Одни утверждают, что специально под Путина изменят Конституцию, чтобы он законно смог и дальше править Россией. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в статье "Живая Конституция развития" в июле и вовсе предложил изменить Основной закон с тем, чтобы расширить полномочия Госдумы. Хотя за пару дней до этого Bloomberg со ссылкой на свои источники в Кремле сообщил, что после выборов-2024 Путин может снова стать премьером с расширенными полномочиями. Число депутатов Госдумы, которые избираются по спискам, по версии агентства, сократят, а мажоритарщиков, наоборот, увеличат. Якобы такие изменения хотят принять до очередных выборов в Госдуму в 2021 году, что даст Путину полный контроль над парламентом за три года до президентских выборов.

Еще больший хаос в обсуждения о транзите власти внес лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который на днях не исключил возможность проведения досрочных президентских выборов.

Больше читайте в материале Сегодня:Транзит власти в России: зачем Путин копирует Сталина и к чему готовиться Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама