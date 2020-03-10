Путин может править вечно: "Единая Россия" согласна "обнулить" президентские сроки

Депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию РФ поправку об обнулении президентских сроков.
По мнению Терешковой, необходимо или вообще убрать ограничения, или, "если этого потребует ситуация и этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это предложение необходимо обсудить с лидерами думских фракций, а также узнать мнение действующего президента России по этому поводу. После этого в заседании объявили перерыв.
В Госдуму прибыл российский президент Владимир Путин.
Глава фракции "Единой России" Сергей Неверов уже заявил о готовности поддержать поправку.
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР поддержит поправки в Конституцию.
"Если обновленная Конституция заработает в апреле, то и выборы в Госдуму нужно провести досрочно. А главу государства может выбирать Госсовет", – написал он в Twitter.
Ранее российские СМИ вспомнили, как еще после президентских выборов в 2018 году Жириновский предсказал появление коллективного органа управления в РФ – Госсовета, о котором говорится также и в поправках к Конституции, представленных президентом РФ Владимиром Путиным.
Действующая редакция Конституции предполагает запрет одному человеку занимать президентское кресло более двух сроков подряд. Владимир Путин в 2018 году был избран второй раз подряд (четвертый – всего), его полномочия должны закончиться в 2024 году.
Ранее бывший помощник президента России Владислав Сурков намекнул на пятый срок Путина.
Как известно, 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости провести конституционную реформу в стране.
Более детально читайте в материале: Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине.
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