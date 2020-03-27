Путин может закрыть Москву: в столицу РФ стягивают технику и военных (видео)

На днях Путин уже отправил всех россиян в отпуск на одну неделю. Однако на этом ограничительные меры не закончатся. Россия, похоже, планирует в ближайшее время принять жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса – Москву могут закрыть и ввести там комендантский час.

Так, в сети появились видео, как в сторону Москвы двигались колонны военной техники и автобусы с военнослужащими. Отметим, что военнослужащих "замаскировли" в автобусах, на которых написано "дети".

Видео: Twitter

Также в сети появился документ Министерства внутренних дел РФ, в котором выдано распоряжение структурным подразделениям МВД разработать до 31 марта проект плана охраны общественного порядка в условиях сложной эпидемической обстановки, предусмотрев комплекс мероприятий по ограничению въезда и выезда автотранспорта из Москвы, патрулированию города, обеспечения комендантского часа (запрет на выход из дома без спецразрешения).

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А тем временем в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах, три со смертельным исходом. Только лишь в одной Москве 703 зараженных, пишет УНИАН.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Россия закрыла границы с соседними странами, а теперь еще и из-за коронавируса прекратила авиасообщение с 27 марта. Соответствующее решение было принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ.

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