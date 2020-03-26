Путин на саммите G20 предрек миру "масштабные потрясения"

Коронавирус обернется более серьезными проблемами, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, считает президент РФ

Президент России Владимир Путин, чья "коронация" из-за коронавируса оказалась под угрозой, предложил лидерам G20 ввести мораторий на различные ограничения в отношении стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Об этом он заявил на саммите G20, который проходил в режиме видео-конференции.

"Важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", – сказал он.

По мнению Путина, необходимо "ввести солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок".

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"Прежде всего, я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от пандемии", – добавил президент РФ.

Он считает, что коронавирус обернется более серьезными проблемами, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.

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"Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию", - сказал российский лидер.

Путин предложил подумать о создании под эгидой МВФ специального фонда для помощи наиболее пострадавшим государствам.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия пытается использовать пандемию COVID-19 чтобы добиться снятия санкций, введенных за агрессию РФ против Украины.

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