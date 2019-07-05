Путин надеется, что желание Европы заработать денег победит над политикой

Глава Кремля хочет отмены санкций и верит в новое руководство Еврокомиссии

Фото: REUTERS/Yara Nardi.

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что новое руководство Еврокомиссии поймет, сколько денег недополучили европейские фирмы от санкций против России, в том числе продленных в конце июня, задумается об отмене ограничений и начнет выстраивать хорошие отношения с Москвой. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте

"Европейские страны не поставили на наш рынок в миллиардах исчисляемые товары, это значит, что не созданы новые, либо утрачены бывшие рабочие места, люди не получили заработную плату, не поступили налоги во все уровни бюджетной системы, это ущерб для всех нас. Поэтому надеюсь, что новое руководство Европы будет иметь это в виду и соответствующим образом будет выстраивать отношения с Россией", – заявил Путин, напомнив статистику, согласно которой, в 2013 году товарооборот между Россией и Европой был на уровне 450 млрд долларов, а в настоящий момент всего лишь 279 млрд.

"Где эти миллиарды недостающие, 150 миллиардов, где они? Я вам скажу — это недополученные доходы не только наши, но и европейских стран, в том числе и Италии", — отметил Путин.

Путин заметил, что Москва рассчитывает на то, что заинтересованность Европы в восстановлении полноформатных отношений с Россией "будет иметь значение для будущего руководства Евросоюза".

Напомним, всего ЕС применил четыре вида санкций в отношении России, начиная с 2014 года. Кроме экономического пакета, действуют "крымские" санкции, которые ЕС продлил на год 20 июня. Также введены индивидуальные санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины, и существует так называемый "украинский список", в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для которых были применены за злоупотребление с государственными фондами. Эти санкции также пересматриваются ежегодно. В последний раз решение по "украинскому списку" было принято 4 марта этого года, и санкции были продлены до 6 марта 2020 года.

Также стоит напомнить, что Москву Запад наказывает не только за агрессию против Украины. Так, США расширяют работу над санкциями против "Северного потока – 2". Американские политики продолжают подавать законопроекты, которые больно ударят по проекту строительства российского газопровода.

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