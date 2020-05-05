Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Ким Чен Ына наградили за большой личный вклад в увековечение памяти погибших на территории КНДР советских граждан

Президент России Владимир Путин наградил главу Северной Кореи Ким Чен Ына, который долгое время не появлялся на публике, юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг". Об этом в Facebook сообщило российское посольство в КНДР.

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике", – говорится в сообщении.

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Как сообщается, 5 мая российский посол Александр Мацегора передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил чиновникам перенести парад Победы в стране на более поздний срок на фоне рисков из-за эпидемии COVID-19.

Тем временем СМИ сообщали, что исчезновение из публичной плоскости лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может быть связано не с болезнью, а с желанием обезопаситься от возможного заражения коронавирусом.

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