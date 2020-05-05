Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Президент России Владимир Путин наградил главу Северной Кореи Ким Чен Ына, который долгое время не появлялся на публике, юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг". Об этом в Facebook сообщило российское посольство в КНДР.
"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике", – говорится в сообщении.
Как сообщается, 5 мая российский посол Александр Мацегора передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил чиновникам перенести парад Победы в стране на более поздний срок на фоне рисков из-за эпидемии COVID-19.
Тем временем СМИ сообщали, что исчезновение из публичной плоскости лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может быть связано не с болезнью, а с желанием обезопаситься от возможного заражения коронавирусом.
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