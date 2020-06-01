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Путин назначил дату своей "коронации"

1 июня, 19:08

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Референдум о путинских правках к конституции состоится 1 июля

В России, где ранее в этом месяце возобновили подготовку к референдуму по поправкам в Конституцию РФ, которые позволят президенту Владимиру Путину беспрерывно править не до 2024, а до 2036 года, назначили дату самого голосования.

Оно состоится 1 июля, о чем сообщил Путин во время видеоконференции с главой российского ЦИК Эллой Памфиловой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

"Исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года", – заявил президент РФ.

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Он считает, что месяца россиянам как раз хватит, чтобы "определить своё отношение к сделанным предложениям", а власть успеет лучше подготовиться к первому плебисциту в условиях всемирной пандемии.

Ранее новости "Сегодня" разбирались в вопросе, почему Кремль так спешит с голосованием по Конституции и какие неожиданности могут подстерегать российские власти на пути к "народной легализации" пожизненного правления Путина.

Чем нашей стране грозят путинские правки к Конституции, вы можете узнать в статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине".

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Россия референдум Владимир Путин президент России конституционная реформа

Источник: УНИАН

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