Путин назначил нового "куратора" Донбасса
В прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал "куратором" ОРДЛО
Президент России Владимир Путин, который не намерен решать судьбу Донбасса с победителем выборов в Украине, отправил в отставку главу управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Путина.
В том же документе Путин назначил на эту должность Алексея Филатова. Указ подписан 17 апреля 2019 года.
Цель управления администрации, которое возглавлял Говорун, как указывается на сайте Кремля, – обеспечивать деятельность президента по вопросам приграничного сотрудничества с Украиной, Абхазией и Южной Осетией.
В прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал "куратором" ОРДЛО.
Говорун является одним из ближайших соратников помощника российского президента Владислава Суркова. Ему, в частности, приписывают контроль над кремлевским управлением, которое занимается Украиной. Кроме того, Сурков курирует так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Напомним: специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер провел четыре встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым. Они состоялись в августе 2017 года в Минске, в октябре и ноябре 2017 года в Белграде, а также в январе 2018 года в Дубае. После этого, в течение прошлого года планировалось провести очередную встречу, однако российская сторона отказалась от этой возможности.
Также Волкер заявлял, что встречи с российской стороной и Владиславом Сурковым зависят от освобождения украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 года.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Путин назначил нового "куратора" Донбасса". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волкер: Возобновление переговоров с РФ возможно после выборов президента Украины
Волкер провел четыре встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым
В Москве Сурков устроил встречу с боевиками с Донбасса
Сходка боевиков проходит в "Президент-Отеле", где российские власти проводят различные официальные мероприятия, в частности встречи в рамках СНГ
Борьба за место под солнцем: для кого Сурков написал статью о "Долгом государстве Путина"
Украине не стоит реагировать на программные статьи Суркова, говорит Евгений Магда
Для единственного читателя: соцсети бурно обсуждают статью Суркова о "государстве Путина"
В социальных сетях бурно обсуждают статью Суркова о путинской политике