Путин назначил нового "куратора" Донбасса

В прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал "куратором" ОРДЛО

Фото: AFP

Президент России Владимир Путин, который не намерен решать судьбу Донбасса с победителем выборов в Украине, отправил в отставку главу управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Путина.

В том же документе Путин назначил на эту должность Алексея Филатова. Указ подписан 17 апреля 2019 года.

Цель управления администрации, которое возглавлял Говорун, как указывается на сайте Кремля, – обеспечивать деятельность президента по вопросам приграничного сотрудничества с Украиной, Абхазией и Южной Осетией.

В прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал "куратором" ОРДЛО.

Говорун является одним из ближайших соратников помощника российского президента Владислава Суркова. Ему, в частности, приписывают контроль над кремлевским управлением, которое занимается Украиной. Кроме того, Сурков курирует так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Напомним: специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер провел четыре встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым. Они состоялись в августе 2017 года в Минске, в октябре и ноябре 2017 года в Белграде, а также в январе 2018 года в Дубае. После этого, в течение прошлого года планировалось провести очередную встречу, однако российская сторона отказалась от этой возможности.

Также Волкер заявлял, что встречи с российской стороной и Владиславом Сурковым зависят от освобождения украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 года.

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