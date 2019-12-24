Путин назвал посла Польши "антисемитской свиньей": названа причина

Российский президент Владимир Путин выругался на бывшего посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который обещал поставить Адольфу Гитлеру памятник.

Инцидент произошел на заседании расширенной коллегии Министерства обороны РФ 24 декабря, где президент РФ комментировал записи Липского в его личном дневнике за 1938 год.

"Что меня, честно говоря, задело, я вам честно скажу, это как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос", — сказал Путин.

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По словам российского президента, Гитлер поделился с экс-министром иностранных дел Польши и послом страны в Третьем Рейхе планами депортировать в Африку еврейское население Европы, на что Липский заявил о намерении добиваться установки в Варшаве памятника фюреру, если его план увенчается успехом.

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"Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя", – прокомментировал Путин предложение Липского.

Напомним, ранее в этом году в Министерстве иностранных дел РФ заявили о том, что Советский Союз был "вынужден" заключить с нацистской Германией договор о ненападении, который вошел в историю как пакт Молотова-Риббентропа.

Кроме того, 85-летняя немка Розмари Клауссен рассказала новостям "Сегодня", как она стала крестницей самого Адольфа Гитлера.

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