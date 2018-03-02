Путин назвал причину начала гонки вооружений со США

Сегодня, 08:51

Хозяин Кремля напомнил об испытаниях оружия в РФ

Фото: Getty
Фото: Getty

Выход США из договора о противоракетной обороне (ПРО) стал началом гонки вооружений между Соединенными Штатами и Россией, заявил Владимир Путин.

Президент России не стал отрицать, что считает гонку вооружений начавшейся.

"Если вы говорите о гонке вооружений, она началась, когда США вышли из договора о ПРО", – сказал Путин в интервью телеканалу NBC.

Путин также отметил, что испытания новых российских систем вооружения проходят "очень хорошо". 

Напомним, накануне, 1 марта, Путин во время своего обращения к Федеральному собранию РФ констатировал новый виток гонки ядерных вооружений. В частности, он показал крылатую ракету с ядерным двигателем. По словам Путина, эта ракета "полностью меняет весь стратегический баланс мира". Путин утверждал, что ей не страшны никакие системы ПРО, даже перспективные. Правда, как позже сообщили СМИ, эта модель не прошла испытания и оказалась нерабочей. 

Путин также отметил, что Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие, но только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного или другого оружия массового поражения. Или в случае агрессии против РФ с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства, добавил Путин.
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