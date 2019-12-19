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Путин оценил шансы реального импичмента Трампа

19 декабря, 15:08

Президент России считает выдуманным давление на Украину со стороны Дональда Трампа

/ Фото: Getty Images

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Несмотря на то что управляемая демократами Палата представителей США поддержала Акт об импичменте 45-го президента Дональда Трампа, это не значит, что его правлению скоро придет конец.

Об этом на ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря заявил президент России Владимир Путин.

"Еще нужно пройти Сенат, где у республиканцев большинство. Вряд ли они захотят отстранить Трампа", – сказал Путин.

Любопытно, что глава юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм уже обещал сделать все возможное, чтобы процедура импичмента Трампа "умерла" как можно скорее.

В свою очередь Владимир Путин назвал формальную причину импичмента Трампа, т. е. замораживание финансовой помощи Украине с целью возобновления Киевом расследования относительно экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына, надуманной.

"Давление на Украину какое-то придумали. Не знаю. Но это вашим конгрессменам виднее. Это продолжение внутриполитической борьбы. Проигравшая на выборах в США партия добивается власти", – ответил Путин на вопрос журналиста из США.

Напомним, что 19 декабря нижняя палата американского Конгресса обвинила президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью на фоне июльского звонка украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и проголосовала за его импичмент. Решение поддержали 230 конгрессменов, против выступили 197. О последствиях данного решения вы можете узнать в материале "Импичмент проголосован, Трампу указали на дверь: что дальше" на нашем сайте.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с замораживанием военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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Россия импичмент Дональд Трамп Владимир Путин импичмент Трампа

Источник: Сегодня

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