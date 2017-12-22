Путин назвал свой любимый ТВ-канал

Вчера, 06:16

По словам Путина, на телевидении ему не хватает социальной рекламы и российских фильмов

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент России Владимир Путин признался, что из всех телеканалов предпочитает смотреть программы "Культуры".

Об этом он заявил на заседании Совета по культуре и искусству, передает ТАСС.

"Канал "Культура" все-таки работает, он хороший, интересный. Не знаю... Мне интересно его смотреть. Когда время есть, я включаю именно канал "Культура", — заявил он.

Путин также добавил, что на российском телевидении чувствуется недостаток социальной рекламы, а также не хватает отечественных и документальных фильмов.

"Я иногда смотрю тоже, особенно когда в дороге нахожусь — в самолетах в основном, смотрю с удовольствием и документальные ленты, и наши художественные фильмы. Смотрю и думаю: ну почему нет на широком экране?", — поведал он.

Как известно, телеканал "Культура" входит в состав Всероссийской государственной теле-радио компании (ВГТРК), которую неоднократно уличали в распространении откровенно пропагандистских материалов. При этом канал специализируется на показе советских, российских и зарубежных игровых и документальных фильмов.

Ранее российско-американский историк Юрий Фельштинский рассказывал, что путинский режим может уйти от власти в России лишь в случае военной катастрофы, то есть глобального военного конфликта. Он считает, что российский президент рано или поздно втянет Россию в серьезный военный конфликт.

В то же время СМИ узнали, как Путин будет участвовать в президентских выборах в России. Выяснилось, что российский лидер пойдет на перевыборы в два этапа.
Россия, Путин, телевидение, телеканал

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