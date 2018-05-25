Путин назвал условие, при котором Россия признает выводы следствия по крушению MH17

Сегодня, 01:04

Путин заявил, что Россия признает результаты расследования, если будет принимать в нем участие

 

фото AFP
фото AFP

Президент России Владимир Путин в связи докладом следователей по МН17, спросил "о каком самолете идет речь", а позже заявил, что Россия признает результаты расследования, если будет принимать в нем участие.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Отвечая на вопрос, о докладе следователей, которые указали, что МН17 атаковал ЗРК "Бук", который принадлежал  53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, сначала Путин переспросил: "Извините пожалуйста,  о каком решении идет речь, я так и не понял, что за решение, о каком самолете идет речь?".

После того, когда ему уточнили, что вопрос касается МН17 Путин сказал: "Мы сегодня целый день работали, поэтому я с деталями не знаком решения комиссии, но могу вам сказать сразу, даже не знакомясь с тем, что там есть. Наше отношение к делу такое: мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия, но она работает, а Россия нет", – заявил Путин.

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"Поэтому нам не известно, что там пишут, на чем основано то, что эта комиссия пишет. Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании. Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что следователи по делу MH17 пришли к выводу, что малазийский Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом именно из российского бука.

На днях были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17.В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.
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УНИАН

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