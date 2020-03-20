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Путин не будет сдавать тест на коронавирус: в Кремле назвали причину

20 марта, 14:16

Станислав Кожемякин

В окружении президента России не видят повода для беспокойства

В отличие от своего американского коллеги Дональда Трампа, который ранее сдал анализы на коронавирус, президент России Владимир Путин этого делать не будет, потому что в этом нет потребности.

Об этом 20 марта сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У президента нет такой необходимости проходить тест на коронавирус, потому что у него нет симптомов. Он себя, слава богу, прекрасно чувствует и работает, продолжает работать", – заявил он.

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Кроме того, по словам Пескова, все, кто контактировал с президентом, в качестве мер предосторожности прошли тест на наличие инфекции, которой, в частности, в России заразились почти две сотни человек.

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"Как раз-таки с тем, чтобы президент уверенно продолжал работать, как раз все, кто его окружают, должны принимать меры предосторожности", – сказал спикер Кремля.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что коронавирус обнаружили у другого президента – бразильского лидера Жаира Болсонару. Изначально издание Journal O Dia якобы "подтвердило" ходившие об этом слухи, но позже сам президент это опроверг.

А вот на днях пресс-службе княжеского дворца Монако подтвердила наличие инфекции у правителя города-государства и одного из богатейших людей планеты – князя Альберта II.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия анализы коронавирус Владимир Путин Дмитрий Песков

Источник: Интерфакс

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