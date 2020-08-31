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Россия не спешит отправлять силовиков в Беларусь: у Путина назвали причину

31 августа, 16:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Руководство страны удерживает ситуацию под контролем, заявил Песков

Ситуация в Беларуси находится под контролем, пока нет необходимости отправлять российских силовиков в эту страну, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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"В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", – сказал Песков.

По его словам, "в данном случае правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей".

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При этом Песков пояснил, что Путину для отправки силовиков в Беларусь не нужно согласие Совета Федерации, так как это "обязательства Российской Федерации, которые были ратифицированы парламентом".

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Речь идет об обязательствах РФ перед Беларусью в рамках договоров о Союзном государстве и ОДКБ, которые уже были ратифицированы российским парламентом.

Ранее Путин сообщил, что Россия по просьбе Александра Лукашенко готова направить силовиков для подавления протестов в Беларуси.

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал", – сказал он.

На это заявление довольно жестко отреагировала канцлер Германии Ангела Меркель.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Россия Беларусь Владимир Путин Александр Лукашенко Дмитрий Песков
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