Путин неожиданно "подрос" на встрече с Макроном: опубликовано фото

Сегодня, 05:25

В сети удивлены, как российский лидер смог поравняться с президентом Франции

Макрон и Путин. Фото: AFP
Макрон и Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин своим ростом в 152 сантиметра неожиданно "подрос" к встрече со 179-сантиметровым французским лидером Эммануэлем Макроном. Этот момент подметил политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"На совместном фото с Эммануэлем Макроном низкорослый глава РФ Владимир Путин вдруг стал таким же высоким, как и президент Франции. Как видим, месье Эммануэль наглядно показывает непропорциональному, зато "подросшему" кремлевскому карлику, где именно сейчас Путин со своими захватническими закидонами и куда отправится дальше с такими успехами", – написал Голобуцкий.

568279-01-08Фото: AFP

Его повеселил "плавающий" рост Путина. По его словам, реальный рост российского лидера 152 см и номинальный 172 см, однако он умудрился дотянуть до Макрона с его ростом в 179 сантиметров.

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Отметим, что встреча президентов Франции и России, которая состоялась 24 мая, в этот раз особенно запомнилась. Сначала Макрон обратился к Путину на "ты" в своем обращении, в котором он также напомнил российскому лидеру и об Украине.

А потом в обсуждении украинских политзаключенных и задержанного в Киеве руководителя "РИА Новости Украины" Кирилла Вышинского Путин оконфузился перед Макроном, говоря о Сенцове. Президент РФ приписал украинскому режиссеру журналистскую деятельность.
Россия, Путин, рост, макрон, Голобуцкий
Источник:

"Сегодня"

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