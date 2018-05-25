Путин неожиданно "подрос" на встрече с Макроном: опубликовано фото

Президент России Владимир Путин своим ростом в 152 сантиметра неожиданно "подрос" к встрече со 179-сантиметровым французским лидером Эммануэлем Макроном. Этот момент подметил политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"На совместном фото с Эммануэлем Макроном низкорослый глава РФ Владимир Путин вдруг стал таким же высоким, как и президент Франции. Как видим, месье Эммануэль наглядно показывает непропорциональному, зато "подросшему" кремлевскому карлику, где именно сейчас Путин со своими захватническими закидонами и куда отправится дальше с такими успехами", – написал Голобуцкий.

Фото: AFP

Его повеселил "плавающий" рост Путина. По его словам, реальный рост российского лидера 152 см и номинальный 172 см, однако он умудрился дотянуть до Макрона с его ростом в 179 сантиметров.

Отметим, что встреча президентов Франции и России, которая состоялась 24 мая, в этот раз особенно запомнилась. Сначала Макрон обратился к Путину на "ты" в своем обращении, в котором он также напомнил российскому лидеру и об Украине.

А потом в обсуждении украинских политзаключенных и задержанного в Киеве руководителя "РИА Новости Украины" Кирилла Вышинского Путин оконфузился перед Макроном, говоря о Сенцове. Президент РФ приписал украинскому режиссеру журналистскую деятельность.