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Путин обнимался с больным COVID-19 Лукашенко: что говорят в Кремле

29 июля, 10:09

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президенты России и Беларуси дважды встречались в июне

В Кремле прокомментировали заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он перенес коронавирус "на ногах".

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"Нам об этом не было известно", – сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как известно, президент РФ Владимир Путин дважды в июне встречался с Александром Лукашенко: 24 июня на параде Победы в Москве и 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

На вопрос о состоянии здоровья российского лидера Песков заверил: "У нашего президента со здоровьем все нормально".

Он добавил, что Путин продолжает свой рабочий график.

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Ранее Александр Лукашенко сообщил, что бессимптомно, "на ногах" перенес коронавирус.

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Глава Беларуси утверждает, что результаты его теста подтверждают его же слова о том, что "97% населения страны переносят эту заразу бессимптомно".

Напомним, ранее американское издание Bloomberg узнало о том, что в России десятки представителей политической и бизнес-элиты бесплатно получили экспериментальную вакцину против COVID-19 задолго до того, как она стала доступна обычным гражданам – ориентировочно препарат могут сертифицировать в 2021 году, а прививки небожителям стали доступны еще в апреле.

В Кремле рассказали, делали ли президенту России укол.

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коронавирус Владимир Путин Александр Лукашенко

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