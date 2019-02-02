Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет
Россия, готовя ответные меры на выход США из ДРСМД, не должна втягиваться в затратную для нее гонку вооружений
Ответ России на выход США из Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новых видов ракет, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным", – сказал он на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.
"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", – пояснил глава российского государства.
Он подчеркнул, что Россия не будет размещать в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности, пока там не появится подобное американское оружие.
"Я прошу и Министерство иностранных дел, и Министерство обороны внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, и своевременно докладывать предложения по нашей реакции на происходящие события", – сказал Путин.
Он также добавил, что Россия, готовя ответные меры на выход США из ДРСМД, не должна втягиваться в затратную для нее гонку вооружений. В связи с этим глава государства поинтересовался, смогут ли эти работы быть проведены в рамках имеющихся бюджетных назначений для Министерства обороны на 2019-й и последующие годы.
"Владимир Владимирович, мы рассмотрели детально этот вопрос, в ближайшие дни предложим корректировку бюджета 2019 года, которая позволит нам в рамках и ГПВ (государственной программы вооружения), и государственного оборонного заказа на 2019 год выполнить эту работу в объемах тех средств, которые предусмотрены на этот год, без какого-либо увеличения", – ответил на это Шойгу.
"Без увеличения бюджета Минобороны", – уточнил президент РФ. Глава оборонного ведомства ответил утвердительно.
Напомним, союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД) и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента Дональда Трампа.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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