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Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет

Вчера, 11:31

Россия, готовя ответные меры на выход США из ДРСМД, не должна втягиваться в затратную для нее гонку вооружений

Владимир Путин и Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru.
Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/563/f69/5c5563f69a9f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/563/f69/5c5563f69a9f4.jpg Россия Россия, готовя ответные меры на выход США из ДРСМД, не должна втягиваться в затратную для нее гонку вооружений

Ответ России на выход США из Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новых видов ракет, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным", – сказал он на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", – пояснил глава российского государства.

Он подчеркнул, что Россия не будет размещать в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности, пока там не появится подобное американское оружие.

"Я прошу и Министерство иностранных дел, и Министерство обороны внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, и своевременно докладывать предложения по нашей реакции на происходящие события", – сказал Путин.

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Он также добавил, что Россия, готовя ответные меры на выход США из ДРСМД, не должна втягиваться в затратную для нее гонку вооружений. В связи с этим глава государства поинтересовался, смогут ли эти работы быть проведены в рамках имеющихся бюджетных назначений для Министерства обороны на 2019-й и последующие годы.

"Владимир Владимирович, мы рассмотрели детально этот вопрос, в ближайшие дни предложим корректировку бюджета 2019 года, которая позволит нам в рамках и ГПВ (государственной программы вооружения), и государственного оборонного заказа на 2019 год выполнить эту работу в объемах тех средств, которые предусмотрены на этот год, без какого-либо увеличения", – ответил на это Шойгу.

"Без увеличения бюджета Минобороны", – уточнил президент РФ. Глава оборонного ведомства ответил утвердительно.

Напомним, союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД) и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента Дональда Трампа.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Тег Путин, выход, шойгу, ДРСМД, ракетный договор

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Источник:

Интерфакс-Украина

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