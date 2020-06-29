Путин объявил скрытую мобилизацию: обнародован необычный указ о призыве

Это первый призыв на сборы без четкого времени проведения - до особого распоряжения

В России президентским указом Владимира Путина № 430 от 29.06.20 объявлено призыв лиц из запаса на военные сборы.

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Об этом сообщает представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин на своей странице в Facebook со ссылкой на документ.

По его словам, такие призывы в РФ и раньше происходили ежегодно, но предусматривали призыв запасных на сборы с четким сроком их проведения – до двух месяцев.

А вот сегодняшний указ, впервые в этой серии за многие годы, никаких сроков продолжительности призыва не устанавливает.

Бабин отмечает, что отличие предыдущих указов и новоутвержденного состоит и в том, что ранее срок также согласовали с региональной властью. Потому мобилизация это и экономический вопрос.

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"В 2020 году и такого ограничения уже нет. Ибо экономику уже там никто пожалуй и не смотрит. Фактически же сегодняшним указом лица призываются властями РФ из запаса – до особого распоряжения. Таким образом нынешний указ № 430 можно считать скрытой формой массовой мобилизации в Вооруженные силы РФ запаса, на неопределенный срок и в неизвестном пока объеме. Обычно в социально-географических условиях РФ полноценное насыщение войск призванными лицами стоит ожидать не раньше чем через месяц, а скорее все где-то дней через сорок-пятьдесят", – отметил он.

Ранее замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Россия не остановится перед использованием армиидля достижения своих политических или экономических целей. К этому украинцы должны быть "ментально готовыми".

Кроме того, бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес предупредил, что крупные военные учения "Кавказ-2020" в сентябре этого года несут угрозу нападения России на Украину.

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