Парад победобесия: готовится ли Путин к новой войне

Сегодня на Красной площади в Москве проходит, как его окрестили, парад "победобесия" – военный парад по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны. Изначально он был запланирован на 9 мая и должен был стать кульминацией перезагрузки власти Владимира Путина на последующие годы, а может и десятилетия, если бы не пандемия коронавируса, которая сломала планы Кремля. Подвинуть на 1 июля пришлось и распиаренный референдум по конституционным изменениям, которые обнулят президентские сроки Путина и позволят ему править Россией вечно.

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Не будет сегодня на параде в Москве и уважаемых иностранных лидеров, которые для российского потребителя должны были подтвердить легитимность и важность Путина в мире. Наиболее неудачно, из-за технической неисправности своего первого борта, отказался ехать президент Хорватии Зоран Миланович. Именно поэтому кремлевской пропаганде ничего не оставалось, как создать другие информационные поводы, которые бы обсуждали не только в России, но и во всем мире.

Первым стала статья Путина в The National Interest, в которой глава Кремля фактически оправдывает оккупацию стран Балтии и пакт Молотова-Риббентропа – заговор нацистской Германии и сталинского СССР. Ну а ее кульминацией стало предложение Путина собраться на саммит пяти ядерным странам – постоянным членам Совета безопасности ООН, имеющим право вето. Эту идею уже окрестили "Ялтой-2" по переделу мира.

В дополнение к статье на российских федеральных каналах вышло и первое посткарантинное фильм-интервью Путина. Направлено оно в основном на внутреннюю аудиторию, чтобы мобилизовать россиян перед референдумом по изменению Конституции РФ. Но некоторые месседжи там адресованы исключительно для стран бывшего советского лагеря. Самая яркая цитата Путина, которую уже окрестили предвестником новой войны, вот эта:

"Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель – традиционных русских исторических территорий, а потом решила выйти из состава? Но тогда бы выходила, хотя бы, с чем пришла, и не тянула с собой подарки от российского народа".

Значит ли это, что Путин не остановится и начнет еще одну войну против своих соседей? Кто станет следующим? Вместе с ведущими украинскими дипломатами и экспертами сайт "Сегодня" разбирался, к чему готовиться Украине и что на самом деле означают эти статья и интервью Путина.

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг.

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"Во-первых, Путин может начать эскалацию от бессилия, поскольку время для него уплывает. Он внимательно смотрит на ход предвыборной кампании в США и видит неопределенность. Во-вторых, он очень надеялся хотя бы на смягчение санкций, а в идеале – их отмены из-за своей аргументации вокруг коронакризиса. Но и ЕС, и США четко сказали, что эти санкции никак не влияют на способность России бороться с коронавирусом. Собственно, так оно и есть. Они не имеют никакого отношения ни к медицинскому оборудованию, ни к медикаментам.

В-третьих, в результате перезагрузки от одной путинской модели, которую я до сих пор называю гибридной автократией, к другой, российская бюрократия и местные власти будут намного жестче контролироваться. Проблема не только в перезагрузке Путина, как президента России, а в перезагрузке коллективного Путина, то есть российских элит и той части россиян, которые его поддерживают. Ну и плюс цены на нефть, падающие рейтинги и то, что россияне увидели, что на самом деле центральная власть мало чем помогла и не хочет делиться деньгами от "жирных" лет.

Следующие 6-9 месяцев могут быть опасными в плане военной, гибридной эскалации, и попыток дестабилизировать Украину. Это может быть лето, это 100% может быть осень. Осень, я считаю, может быть очень опасной, подвязанной под выборы и под то, что осенью мы будем гораздо жестче чувствовать экономические последствия коронакризиса по всем существующим экономическим прогнозам. Путин будет поднимать ставки, играть минимум на дестабилизацию, возможно объединенную с военной эскалацией или последовательностью провокаций.

Что касается статьи Путина. Во-первых, я считаю, что она действительно направлена в основном на западную аудиторию. Во-вторых, статья – об избежании общей ответственности за начало Второй мировой войны. Мы все прекрасно понимаем, что такая ответственность была и по переговорам, и из-за пакта Молотова-Риббентропа. Мы не говорим, что, условно, у сталинского СССР была равная ответственность с нацистской Германией. Но эта ответственность была. Это совместная ответственность. То, что фундаментально отрицает Путин. В-третьих, он пытается обвинять западные государства (и их никто не оправдывает, конечно, это было очень негативным толчком для Второй мировой войны). Но они не заключали пактов с нацистской Германией. Они не захватывали чужие территории, в том числе украинские и территории балтийских государств. Поэтому здесь о каком-то сравнении речь не идет.

Четвертый очень важный момент – в этой статье Путин реально оправдывает сталинский Советский Союз, говоря, что это все было ради соображений безопасности. Так же, как он сейчас говорит, что мы, условно, воюем с Западом, который нам угрожает, поэтому мы оккупировали Крым и Донбасс. Он не говорит откровенно, что мы оккупировали Донбасс, но это факт, который известен всему миру. Он пытается эту ответственность каким-то образом загладить.

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Пятый важный момент – "Ялта-2" невозможна. Мы идем к новому мировому порядку. Это не будет завтра или послезавтра. Но мы туда идем. "Победобесие", которое существует в России, важно показывать и на внешнюю аудиторию, чтобы удерживать восприятие России, как победительницы во Второй мировой, и участвовать в любых договоренностях относительно нового мирового порядка. Но это лишено смысла – это маразм. Россия – государство-агрессор и не может претендовать на такой же статус, как 75 лет назад, когда завершилась Вторая мировая.

Статья – совершенно сознательная и очень целенаправленная попытка представить факты, как кривое зеркало. То, что делает Путин, я называю избирательной историей. Он подбирает цитаты и факты абсолютно искаженно. То, что присутствует в статье – это тотальное искажение реальности. Поэтому эта статья направлена ​​на то, чтобы пройтись по внутренней аудитории накануне парада после новой доктрины использования ядерного оружия, накануне конституционных голосований. Но также накануне саммита постоянных членов Совета безопасности ООН, который так пробивает Путин. Мы не знаем, состоится ли он. Но пять государств – постоянных членов не могут решать судьбы других стран. Любое стремление к следующей "Ялте" – это фарс. Но Путину критически важно продать такую договоренность внутри страны, россияне все больше видят, что его образ десакрализируется. Он занимает монопольное положение в российской политике, он своеобразный "смотрящий", президент. Но этот сакральный образ начинает существенно страдать".

Елена Снигирь, ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI"

"Статья и интервью Путина направлены в основном на внутреннюю аудиторию. Из-за пандемии коронавируса планы россиян провести помпезный парад 9 мая в Москве сорвались. Значит надо создать другой информационный повод, о котором бы все говорили. Теперь все говорят и будут еще долго говорить о статье и интервью.

В статье есть очень интересный момент – идея встречи пятерки лидеров ядерных держав. Это, собственно, тот формат, которого не хватало Путину, когда его попросили из G8. Конечно, глобально пятерка ничего не решит. Но для Путина это будет очень большим плюсом именно в имиджевом плане, что он снова в пятерке самых могущественных государств, которые обладают единственным уникальным инструментом – правом вето в Совбезе ООН. Будет очень плохо, если эта идея Путина сработает. Я понимаю, возможно, желание Китая. Трамп с осторожностью к этому относится. Однако, те же Великобритания и Франция должны понимать опасность такого шага, какие последствия это может иметь.

Нет, с помощью такого формата составить новую "Ялту-2" невозможно. Там нет Германии, которая сегодня ничем не уступает Франции и Великобритании, а в некоторых вопросах и обходит их. Если говорить о ядерных державах, то где Индия, а также Израиль и Пакистан? Как будут решения условной "Большой пятерки" влиять на НАТО и ЕС? После Второй мировой войны Ялтинскую конференцию сформировали страны, равных которым в геополитическом пространстве не было. Сейчас ситуация совсем другая. Эта пятерка ядерных стран с правом вето не может принимать решения, не считаясь с другими странами и структурами. И Путин это тоже очень хорошо понимает, поэтому для него это больше имиджевый аспект. К тому же, все свои политические и международные вопросы в этом хаосе и разбалансированной международной системе Россия решает очень хорошо. Ее все устраивает. Все нормально, кроме того, что Путина не приглашают за стол с приличными людьми. Это его немного нервирует и ему бы хотелось эту ситуацию исправить.

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Что касается риска новой войны России против Украины, думаю, сил у них достаточно. Вопрос в том, есть ли для этого удобный политический момент? То есть, будут ли риски от такого шага для Путина и России перевешивать выгоды, которые они рассчитывают получить. Как только Путин будет понимать, что настал удобный момент, что в сторону Украины, Грузии, Молдовы или другой страны никто не смотрит, все заняты какой-то глобальной проблемой, которая внезапно возникла, или появляется какое-то основание, чтобы пойти в наступление, Путин это сделает.

То есть, как только появится возможность, у меня нет никакого сомнения, что они пойдут на такой шаг. Пойдут на какой-то захват очередных территорий. Но мы говорим о применении армии. Война не прекращалась и не остановится завтра. Она идет разными методами: информационно, культурно, экономически, социально и технологически. Все эти сферы задействованы.

Поэтому, как только у них будет удобный случай, конечно, они применят вооруженные силы. Сказать, когда это произойдет, сложно. Гипотетически можно предположить, что такие благоприятные условия могут создастся, когда в Украине возникнет внутриполитическое обострение, когда сложится примерно такая ситуация, как во время Революции Достоинства, когда власть была в хаосе. Да, тогда, думаю, Москва не остановится где-то в восточных областях или Крыму. Они будут пытаться использовать свой новый шанс по полной. И куда они дойдут можно только догадываться".

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам

"Путин пытается приватизировать СССР. Но современная Россия – это не Советский Союз. Это агрессивный и непредсказуемый экономический карлик, который нарушает международное право. Мое категорическое мнение – Россия не имеет права находиться в Совете безопасности ООН. Все разговоры Путина о том, что Россия должна быть в новом оркестре стран, которые будут решать судьбу мира, не имеют под собой никаких оснований. Это фейковый президент фейкового государства. Все величие и огромные массивы железа, которые будут показывать на параде, разбились минимум два раза в небольших конфликтах в Сирии и Ливии. Россияне еле ноги унесли из Ливии, когда Турция просто применила свои беспилотники "Bayraktar", которые есть на вооружении украинской армии, уничтожив все потуги российских войск. То же самое было и в Сирии.

Поэтому, я уверен, что серьезно Россию никто не воспринимает. Особенно говоря о попытке Москвы застолбить себе место в какой-то "Ялте-2". А вот что касается постсоветского пространства, здесь действительно для нас огромная угроза. Мы, к сожалению, не стали членами НАТО и не успели построить высокотехнологичные ВС, которые могли бы разбить эту постсоветскую, железную и полуржавую армию России. Мы, например, проигрываем России на море, которой удалось там создать достаточно мощную ракетную группировку.

Ситуация для Путина в России ухудшается, цены на нефть, которые критичны для развития РФ и системы, которую построил Путин, уже не вырастут. Когда крысу загоняют в угол, она может огрызаться. На постсоветском пространстве Путин как раз и может демонстрировать свое величие. Он не полезет в Эстонию – страну НАТО. Но он может спокойно атаковать Украину, Грузию, Беларусь и Молдову. За это ему будет только глубокая обеспокоенность со стороны Запада. Мы это уже проходили и в 2014 году, и 25 ноября 2018 года, когда русские открыто атаковали украинские военные корабли. Так сложилось, что за постсоветское пространство никто не заступится. Пока, к сожалению, Украина не интегрировалась, кроме стран Балтии, в европейскую и евроатлантическую цивилизацию, оставаясь в серой зоне. Для Путина существование этой серой зоны и является шансом демонстрации своей региональной и, как он считает, глобальной силы.

День Независимости Украины в августе – именно на эту дату Путин любит создавать нам какие-то проблемы. И сентябрь – это будет действительно горячая пора. Думаю, после того, как он проведет все эти парады и голосования, ему надо будет еще что-то делать, чтобы показать, что хуже становится в России не потому, что он такой, а потому что это натовцы и украинцы виноваты. С его стороны может быть какой-то шаг, чтобы спровоцировать эту ситуацию. Путин всегда пытается дестабилизировать Украину изнутри, потому что это для него, как для кгб-шника, более привычный путь. Если это не срабатывает, он идет военным путем. Насколько я вижу, им пока не удается расшатать ситуацию в Украине изнутри. Поэтому для Путина вырисовывается только один вариант – это некая военная авантюра".

Сергей Солодкий, первый заместитель директора Центра "Новая Європа"

"Ничего нового в последних заявлениях Путина нет. Он повторяет то, что уже давно не раз говорил. Для меня более "программным" в этом смысле является выступление российского лидера от 2008 года, которое точно уже давно раскрыло его мировоззрение. Имею в виду обращение к лидерам стран-членов НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году, в котором он, в частности, призвал не принимать Украину в НАТО. Еще в 2009 году, в 70-ю годовщину начала Второй мировой войны, Путин так же делал немало заявлений о коварстве западных стран, которые вели сепаратные переговоры с Гитлером. Поэтому в сегодняшних заявлениях ничего нового действительно нет. Наверное, трудно быть у власти двадцать лет и не повторяться...

Какой сигнал он этим подает миру? Первый: своим историческим экскурсом в National Interest, он сознательно или бессознательно подводит читателя к мысли, что Германия не совсем была и виноватой в развязывании Второй мировой войны. Он словно подсказывает, что, наверное, не все так однозначно и с ответственностью России за совершенную агрессию против Украины, Грузии или в Сирии...

Его ключевая идея заключается в раскрытии коварных переговоров западных стран с Гитлером, которые вроде бы и развязали руки Берлину. Проблема в том, что на Западе никому и в голову не приходит оправдывать Мюнхенский сговор. Путин вроде бы ведет диалог с самим собой, с вымышленным оппонентом. И Мюнхенский сговор, и пакт Молотова-Риббентропа – такие же позорные события. Более того, могу напомнить, что бывший немецкий министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (нынешний президент Германии) еще в 2014 году отговаривал российскую верхушку от попыток договориться путем определения сфер влияния (во время его речи перед студентами в Екатеринбурге в декабре 2014 года). Попытки Путина показать, что один сговор немного более позорный, чем другой – это скорее флирт с теми, кто постоянно выискивает тайные, несуществующие мотивы в политике западных стран (что особенно характерно для российской пропаганды последних двух десятилетий). Путин – опять же сознательно или нет – дает понять, что преступление, нарушение международного права может быть оправданным.

Почему эта статья появилась именно сейчас? В Кремле опасаются негативных трендов в экономике, понимают, что пропаганда может давать сбой. Ближайшее окружение президента может сомневаться в целесообразности поддержания статус-кво, если будет чувствовать сверхвысокие угрозы для самих себя и своих состояний. Путин в очередной раз дает сигнал, что хотел бы договориться, начать все с чистого листа. И здесь тоже нет ничего нового – такие попытки делаются с первого дня агрессии против Украины (делались и до этого).

Удастся ли Путину на этот раз? Вряд ли. Прежде всего потому, что политики в ЕС или США уже давно не воспринимают всерьез его статьи, заявления и интерпретации. Он может заставить сесть за стол переговоров, прибегая к шантажу ("если не встретитесь, то возможна война"). Но шантажом никогда не восстановишь и не установишь доверие. Даже если при определенных обстоятельствах состоится встреча между лидерами стран (постоянных членов Совета безопасности ООН), то вряд ли это приведет к достижению устойчивых договоренностей. Россия все равно воспринимается, как одна из серьезных угроз для мировой безопасности, все равно мировые силы будут прилагать усилия для того, чтобы эту угрозу минимизировать. Это будет забирать время, иногда может казаться, что Запад сдает позиции, однако России при нынешней верхушке и при нынешнем нежелании лидера сделать выводы, не стоит рассчитывать на понимание, если Москва не скорректирует свою политику (что, конечно, маловероятно). Мир ждет от Путина не интерпретаций истории, но решений, которые бы показывали уважение России к международному праву – прежде всего речь идет о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины".

Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Цетра Разумкова

"Статья Путина, которую он так долго анонсировал, не является просто одним из материалов, хотя он не так часто пишет статьи. Это часть большой информационной кампании, посвященной событиям, которые состоятся в России: Парада победы и референдума по изменениям в Конституцию. Это также часть массированной информационной кампании, направленной, как на население России, так и на преимущественно западную публику. Хотя там достаточно много месседжей и для постсоветского пространства.

Один из ключевых месседжей, на мой взгляд, – это предложение западным лидерам собраться на так называемую "Ялту-2", где Россия будет за столом со странами-победительницами. Я рассматриваю этот месседж Путина так: если вы этого не воспримете, значит мы и дальше будем вас убеждать. Ну а исходя из опыта того, как Россия ведет свою политику, исходя из нашего собственного опыта, как подписывались печально известные Минские договоренности, следует ожидать эскалации, чтобы заставить то ли противника, то ли партнера сесть за стол переговоров. То есть, в этом я вижу своеобразное предупреждение Путина: либо вы соглашаетесь на мои условия, или ждите дальнейших сюрпризов.

Фильм также идет как на внутреннюю, так и на внешнюю публику. На внутреннюю с тем, чтобы снова мобилизовать россиян. Внутри самой России, как свидетельствуют их социологические опросы, "Крымнаш" уже выдохся, плюс накапливаются экономические и социальные проблемы на фоне коронавируса. То есть, патриотизм уже явно не работает. Поэтому Путин пытается его каким-то образом реанимировать внутри. Но то, что идет на внешнюю публику, в том числе и на Украину, – это напоминание, что вы все неблагодарные. Крым звучит, начиная от изменений в Конституцию, где еще раз записывается, что любые изменения территорий будет уголовным преступлением. То есть, идет намек на то, что любой, кто будет инициировать вопрос возвращения Крыма, сразу же подпадает под уголовное дело. То есть, Украине и западным партнерам постоянно присылают сигналы, что вопрос Крыма закрыт.

Если же говорить о дальнейших угрозах, думаю, кто бы ни рассказывал, что Путину не выгодна новая операция по "открытию" Северо-Крымского канала или эскалация на Донбассе...Если даже все эти доказательства очень логичны, они нарываются на один большой вопрос: посмотрите хотя бы на шестилетнюю историю российской политики. Решения, начиная от Крыма, были невыгодны России, имели кратковременный выгоду для Путина и поэтому с точки зрения здравого смысла сейчас оценивать его решения, на мой взгляд, довольно рискованно.

Сегодняшний парад Победы может превратиться в большой пшик. Там не будет иностранных гостей, не будет того эффекта, который ожидается. Референдум по конституционным изменениям тоже под большим вопросом. Поэтому может возникнуть ситуация, когда Путину срочно нужно будет что-то делать. В данном случае Украина, мне кажется, если не на первом месте, то где-то на одном из первых, где он может попытаться каким-то образом снова провернуть когда-то успешную идею маленькой "победоносной" войны. Угрозу я вижу, как раз с юга, и определенная кампания по легитимизации возможной агрессии уже проведена. Ну а ответы наших чиновников о том, что мы ничего не боимся, на мой взгляд достаточно безответственные, поскольку даже если у нас есть военные возможности остановить эту агрессию, цена такой обороны может быть слишком высокой".

Напомним, на конституционный референдум в России вынесут вопрос о президентских сроках Путина, уголовную ответственность за изменение территории РФ и Боге:

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