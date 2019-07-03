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Путин официально вывел Россию из ДРСМД

3 июля, 15:16

Российский президент подписал указ о приостановлении исполнения ракетного соглашения российской стороной

Владимир Путин. Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS
Владимир Путин. Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS.

Российский президент Владимир Путин подписал принятый ранее Советом Федерации закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом говорится в документе, который был опубликован 3 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", – гласит текст документа.

Напомним, что ранее в феврале из ДРСМД вышли США, с которыми СССР подписал это соглашение в 1987 году. Госсекретарь Майкл Помпео объяснил это решение его "существенными нарушениями" с российской стороны, что, по его словам, подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

В то же время, вице-президент США Майкл Пенс заверил в том, что Белый дом остается открытым к диалогу с Россией по сохранению ДРСМД. По его словам, США "пришлось объявить о приостановке соблюдения ДРСМД в связи со значительными рисками для стран НАТО". 

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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Тег Россия, Путин, ДРСМД, ракетный договор

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