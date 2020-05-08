Путин опять не поздравил Зеленского с Днем победы

В продолжение устоявшейся "традиции" президент России Владимир Путин, как и в прошлом году, не поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с Днем победы.

В сообщении, опубликованном Кремлем в преддверии праздника, поздравление Путина адресовано "народу Украины", а также лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

Кроме Зеленского, российский президент выделил жителей Грузии, которых также поздравил, в отличие от их президента Саломе Зурабишвили.

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По словам Путина, в бывших советских странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать победу над нацизмом.

Кроме того, он призвал противостоять попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны, добавив, что общую память о подвиге отцов и дедов поможет в "противостоянии современным вызовам и угрозам, в том числе таким, как пандемия коронавируса".

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Стоит отметить, что российский президент не стал упоминать ни о прямой агрессии своего государства против Украины, в связи с чем Верховная Рада признала РФ страной-агрессором, ни о поддержке боевиков на востоке Украины, ни об аннексии Крыма или о преследовании и лишении свободы украинских активистов и военных.

Напомним, что после Революции достоинства Путин целенаправленно не поздравлял президентов Украины – ни Петра Порошенко, ни Владимира Зеленского. Прежде в Кремле это объясняли "отсутствием диалога на должном уровне" между руководством двух стран.

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8 мая Украина и Европа отмечают День памяти и примирения. Как это происходит, смотрите в видеосюжете:

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