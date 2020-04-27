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Путин отреагировал на появление своего "лика" в главном храме Минобороны РФ

27 апреля, 06:01

Юрий Божко

Президент России не считает, что сейчас подходящее время для такого внимания

Появление мозаики со своим изображением в главном храме Минобороны России не может быть оценкой работы на посту президента. Такое мнение выразил Владимир Путин, комментируя появление своего портрета в "военном" храме РПЦ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путину доложено было об этой мозаике. Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: "Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано", – передал слова Путина спикер Кремля.

Как сообщают СМИ России, на стенах главного храма Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением не только президента Владимира Путина, но и главы Минобороны Сергея Шойгу и советского диктатора Иосифа Сталина.

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Фото: mbk.news

Фото: mbk.news

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Настоятель храма епископ Клинский Стефан сообщил, что изображение исторических личностей и событий давно допускается в ритуальных зданиях. И в данном случае это "великие" лидеры якобы великих побед. Сталин – победы над гитлеровской Германией, а Путин и Шойгу – как "вернувшие Крым".

В "худсовете" Минобороны Росии в комментарии российским СМИ отметили, что эта сравнительно небольшая мозаичная композиция в главном "военном храме" в общем огромном объеме действительно находится внутри храма, и она отражает исторические события. Причем делалось это без согласования с "натурами", а именно на основании исторических данных по решению художественного совета.

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Напомним, Курт Волкер, чрезвычайный и полномочный посол, специальный представитель правительства Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины в 2017-2019 годах недавно отметил: пока президент России Владимир Путин считает, что может малой ценой продолжать подрывать Украину и ее стремление к более тесной интеграции с Европой, он будет продолжать это делать.

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Источники: Lenta.ru , ТАСС

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