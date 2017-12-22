Путин ответил на новую стратегию нацбезопасности США

По его словам, на самом деле этот документ имеет "наступательный характер, а если переходить на военный язык, то, безусловно, агрессивный"

Президент России Владимир Путин требует от Минобороны РФ отслеживать изменение баланса сил и военно-политической обстановки у российских границ и в Европе, где ускоренными темпами идет наращивание инфраструктуры НАТО и США. Об этом Путин сказал на заседании коллегии Министерства обороны.

"Самым тщательным образом нужно отслеживать изменение баланса сил и военно-политической обстановки в мире, прежде всего – вблизи российских границ, а также в ключевых, стратегически важных для нашей безопасности регионах. В том числе это касается Ближнего Востока, Корейского полуострова, где сохраняется высокий конфликтный потенциал, а также, безусловно, Европы, где ускоренными темпами идёт наращивание инфраструктуры НАТО и США, которые, как вы знаете, недавно изложили свою оборонную стратегию", – сказал Путин.

По его словам, на самом деле этот документ имеет "наступательный характер, а если переходить на военный язык, то, безусловно, агрессивный". Путин считает, что это нужно учитывать в практической работе.

Ранее в Кремле назвали "имперской" новую стратегию национальной безопасности США.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что Россия вмешивается во внутренние политические дела стран во всем мире и определила Москву как соперника, несмотря на собственное заявление Трампа о более теплых связях с президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится в обновленной стратегии национальной безопасности США с подписью Трампа.