Путин ответил на вопрос о своем пожизненном руководстве страной

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин высказал мнение о возможности изменения конституции РФ и введения неограниченного пожизненного руководства страной.

На встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге хозяина Кремля попросили "решить некоторые проблемы", чтобы полномочия главы государства не "ограничивались конкретным сроком".

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В свою очередь, Путин рассказал, что он понимает обеспокоенность "многих наших людей за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю".

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"Вместе с тем, очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти. Думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться", - заключил президент РФ, который проводит во главе государства четвертый президентский срок.

Напомним, ранее, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил о согласии с тем, что один и тот же человек не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд, хотя и не считает этот вопрос принципиальным.

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