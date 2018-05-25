Путин ответил на выводы расследования о катастрофе МН17

Сегодня, 18:21

Президент России утверждает, что Москва якобы не причастна к случившейся трагедии

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин уверяет, что самолет, совершавший рейс МН17 и потерпевший катастрофу на Донбассе не мог быть сбит российской ракетой, передает ТАСС.

"Нет, конечно", – ответил глава российского государства на вопрос, был ли сбит авиалайнер российской ракетой.

В Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев российских военнослужащих одной из бригад России на той ракете от "Бука", которая сбила малазийский Boeing.

Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России. Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского "Бука" к сбитию MH17.

Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в трагедии MH17 и теперь намерены судить ее как страну отдельно от лиц, которые причастны к сбиванию самолета и фигурируют в данном уголовном производстве.
Путин, расследование, MH17

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

Сотни родственников жертв MH17 подадут в ЕСПЧ жалобу против России

Сегодня, 17:16

Европейский суд по правам человека является единственным судом, который может рассматривать жалобы физических лиц против России

Украина

Российский ЗРК "Бук". Фото: mil.ru

Участвовал в переброске "Бука" в Украину: в Bellingcat разоблачили российского офицера (фото)

Сегодня, 15:35

Ранее высокопоставленный российский военный координировал действия пророссийских сепаратистов в Луганской области
Загрузка...

Евросоюз

Трагедия MH17. Фото: AFP

Нидерланды хотят отдельного суда над Россией за катастрофу MH17

Сегодня, 14:24

Голландцы хотят представить в международный суд дело для вынесения приговора России

Евросоюз

Федерика Могерини, фото AFP

В ЕС полностью поддержали расследование катастрофы MH17

Сегодня, 13:47

Еврокомиссия призвала Россию к сотрудничеству в расследовании

Политика

Расследование катастрофы MH17. Фото: Bulent kilic

Суд над Россией за MH17: Украина присоединится к Нидерландам и Австралии

Сегодня, 13:22

Порошенко дал поручение МИДу рассмотреть вопрос присоединения Украины к наказанию России

Россия

Фото: news-front.info

В Кремле "обиделись" на то, что Россию не включили в расследование катастрофы МН17

Сегодня, 13:05

Песков отметил, что РФ не доверяет результатам расследования следственной группы

Евросоюз

фото AFP

Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в трагедии с MH17

Сегодня, 12:44

Россию призвали сотрудничать с расследованием

США

Фото: AFP

Дело MH17: Госдеп США призвал Россию перестать лгать

Сегодня, 12:03

Власти США полностью доверяют выводам международной следственной группы

Политика

Андрей Парубий. Фото: архив

Парубий: "Международному преступнику Путину наказание неотвратимо"

Сегодня, 11:47

Кремлю не удастся замаскировать свои преступления и избежать ответственности, отметил спикер Рады

Политика

Владимир Путин. Фото: GettyImages

Гаага уже близко: в России объяснили, что "светит" Путину за катастрофу MH17

Сегодня, 05:22

Мировое сообщество готовится признать российского лидера международным террористом и военным преступником, отметил Рабинович

Россия

фото AFP

Путин назвал условие, при котором Россия признает выводы следствия по крушению MH17

Сегодня, 01:04

Хозяин Кремля настаивает, чтобы Москва принимала участие в расследовании  

Украина

Фото: AFP

Крушение MH17: что показали в Гааге и как на это реагировали в России

Вчера, 21:16

В Гааге огласили промежуточные результаты расследования причин катастрофы малайзийского "Боинга", вызвав резкую реакцию Минобороны РФ и бурю обсуждения в соцсетях
Загрузка...