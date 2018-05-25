Путин ответил на выводы расследования о катастрофе МН17

Президент России утверждает, что Москва якобы не причастна к случившейся трагедии

Президент России Владимир Путин уверяет, что самолет, совершавший рейс МН17 и потерпевший катастрофу на Донбассе не мог быть сбит российской ракетой, передает ТАСС.

"Нет, конечно", – ответил глава российского государства на вопрос, был ли сбит авиалайнер российской ракетой.

В Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев российских военнослужащих одной из бригад России на той ракете от "Бука", которая сбила малазийский Boeing.

Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России. Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского "Бука" к сбитию MH17.

Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в трагедии MH17 и теперь намерены судить ее как страну отдельно от лиц, которые причастны к сбиванию самолета и фигурируют в данном уголовном производстве.