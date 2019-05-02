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Путин подписал закон про изолированный российский интернет

2 мая, 10:36

Закон позволит "создать бесперебойное функционирование российского сегмента интернета"

Фото: AFP

Президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон позволит "создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета и нацелен на его защиту".

Согласно документу, "в случаях возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке".

Виды подобных угроз будет определять также кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ России.

Операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика и ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией.

Закон предполагает использование средств отечественного шифрования для госорганов, органов местного самоуправления, государственных муниципальных учреждений и унитарных предприятий.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для граждан Украины.

Напомним, что в России уже открылись центры для выдачи паспортов гражданам т.н. "ЛНР" и "ДНР", однако украинцы, которые получат эти документы, могут быть лишены гражданства Украины.

В то же время в Кремле объяснили причину паспортизации ОРДЛО.

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Тег закон, интернет, Путин, изоляция

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Источник:

Интерфакс

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