Путин подписал закон про изолированный российский интернет
Закон позволит "создать бесперебойное функционирование российского сегмента интернета"
Президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон позволит "создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета и нацелен на его защиту".
Согласно документу, "в случаях возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке".
Виды подобных угроз будет определять также кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ России.
Операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика и ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией.
Закон предполагает использование средств отечественного шифрования для госорганов, органов местного самоуправления, государственных муниципальных учреждений и унитарных предприятий.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для граждан Украины.
Напомним, что в России уже открылись центры для выдачи паспортов гражданам т.н. "ЛНР" и "ДНР", однако украинцы, которые получат эти документы, могут быть лишены гражданства Украины.
В то же время в Кремле объяснили причину паспортизации ОРДЛО.
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