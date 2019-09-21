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Путин полакомился сгущенкой: в сети посмеялись над президентом РФ

21 сентября, 11:49

Сообщения о том, как Шойгу угощал Путина сгущенкой и хлебом, вызвало насмешки в сети

Путин и Шойгу угостились сгущенкой во время учений в России

Путин и Шойгу угостились сгущенкой во время учений в России

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В социальных сетях посмеялись над видео с президентом России Владимиром Путиным, который угощается сгущенным молоком во время активной фазы учений "Центр-2019" вместе с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

В роли хозяина выступал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, а угощением стал свежий хлеб со сгущенкой, которую президенты макали в чашки и лакомились ею.

Соответствующее видео в Twitter было опубликовано журналистом кремлевского пула Дмитрием Смирновым, который подписал его: "Такая из детства история, да?": Шойгу угостил Путина и Жээнбекова свежим хлебом со сгущенкой – макать в чашку и есть".

В свою очередь, пользователи сети вовсю веселились в комментариях, подшучивая над хозяином Кремля и желая ему разных неприятных вещей.

Напомним, ранее в Кремле порекомендовали обратиться к местным властям за комментариями по поводу задержания в Бурятии якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву "изгонять" президента России Владимира Путина.

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Путин учения сгущенка шойгу Владимир Путин

Источник: Сегодня

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