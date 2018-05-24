Путин получил полномочия для введения ответных санкций против Запада – СМИ

Российский парламент принял масштабный законопроект, который дает Кремлю полномочия запрещать экспорт избранных товаров в США и ограничивать импорт из западных стран, на фоне того как Москва стремится нанести ответный удар после введения США санкций против олигархов и ведущих компаний в прошлом месяце, – пишет издание Financial Times.

После введения последнего пакета санкций Вашингтона Москва угрожала прекратить экспорт титана в США – шаг, который нанес бы удар по аэрокосмической компании Boeing, которая покупает около 35% титана у российской корпорации "ВСМПО-АВИСМА" – и запретить импорт лекарств, алкоголя и табака, напоминает издание.

Эти меры не сохранились в окончательной версии законопроекта, принятого во вторник, отмечает автор статьи Генри Фой. Вместо этого законодательный акт наделяет Путина полномочиями выбирать, какие отрасли и товары будут затронуты, и позволяет Кремлю "запрещать или приостанавливать сотрудничество с враждебным государством".

"Группы иностранных и местных предпринимателей резко раскритиковали первую версию законопроекта, заявив, что его широкая и не имеющая четких ограничений формулировка поставит под угрозу все компании в России и повредит инвестициям", – говорится в статье.

Накануне сообщалось, что Госдума РФ в окончательном чтении приняла закон о новых санкциях против Соединенных Штатов Америки и ряда других "недружественных государств".

Согласно этому закону, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Ранее мы писали, что принятие ответных мер России на новые санкции США может привести у ухудшению делового климата РФ. К такому выводу пришли специалисты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Подробнее об эффекте антироссийский санкций читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Обвал российской экономики: насколько все серьезно и есть ли угрозы для Украины".

Помимо этого может вводиться запрет на ввоз или вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств.