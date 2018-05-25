Путин пообещал не участвовать в следующих выборах

Сегодня, 22:26

Путин подтвердил намерение не занимать пост президента больше двух сроков подряд

фото AFP
фото AFP

Владимир Путин заявил, что намерен и в будущем придерживаться Конституции, отвечая на вопрос, действительно ли он уйдет со своего поста по завершении нынешнего президентского срока.

"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции РФ. В Конституции ясно прописано – не более двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд – не более двух сроков подряд", – сказал Путин в ответ на вопрос журналистов в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

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В середине мая в Госдуму был внесен законопроект об увеличении количества допустимых президентских сроков с двух до трех подряд. Документ был подготовлен парламентом Чеченской Республики. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость увеличения продолжительности пребывания главы государства на своем посту обусловлена "достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения".

Как сообщалось, четвертая инаугурация президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года, прошла довольно скучно.

Напомним, ранее сообщалось о "дурном знаке" для Путина на инаугурации. Во время церемонии флаг России заклинило на флагштоке.

Также сообщалось, что появились фото, как Путин обживался в "новом" кабинете после официального вступления в должность президента России.
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