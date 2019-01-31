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Путин пообещал реагировать на нарушения свободы вероисповедания в Украине

31 января, 16:25

Путин пообещал защитить православных в Украине

Фото kremlin.ru
Фото kremlin.ru.
Путин пообещал реагировать на нарушения свободы вероисповедания в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/304/6c3/5c53046c3903f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/304/6c3/5c53046c3903f.jpg Россия Путин пообещал защитить православных в Украине

Российская Федерация оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в Украине. Об этом заявил в Кремле на торжественном мероприятии по случаю десятилетия избрания Кирилла главой РПЦ заявил президент России Владмир Путин.

"Оставляем за собою право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", – сказал Путин.

По его словам, государственная власть считает абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела.

"Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более – в соседней суверенной стране", – сказал Путин.

Напомним, что Министерство культуры официально обязало УПЦ МП сменить название. Однако в случае, если Московский патриархат откажется это делать, их церковь потеряет статус неприбыльной организации и станет платить налоги

Также мы сообщали, что на Волыни епископа Московского патриархата не впустили в перешедший в ПЦУ храм.

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Тег Россия, Путин, религия, РПЦ, ПЦУ

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Источник:

УНИАН

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