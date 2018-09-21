Путин пострелял из снайперской винтовки: появилось видео

Российский лидер стреляли по мишени с расстояния в 600 метров, и показал неплохой результат

Президент России Владимир Путин пострелял из снайперской винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния в 600 метров. Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Российский лидер посетил галерею для стрельбы стрелкового центра концерна "Калашников" в парке "Патриот" в Подмосковье.

"Путин пострелял в парке "Патриот" из снайперской винтовки СВЧ-308: из пяти выстрелов с 600 метров попал четыре", – написал журналист.

Путин пострелял в парке "Патриот" из снайперской винтовки СВЧ-308: Из пяти выстрелов с 600 метров попал четыре pic.twitter.com/UFLa7Kb0Fb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 сентября 2018 г.

Путин и винтовка: полная версия pic.twitter.com/Kz2ZEZvBMT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 сентября 2018 г.

Напомним, в конце августа мы публиковали видео с отдыха Путина с Шойгу в горах. российский лидер с министром обороны выбрались традиционно в республику Тыва, где и по горам гуляли, и по реке плавали на катере.

В августе прошлого года Путин также выбрал местом отдыха Туву, где загорал и рыбачил. Тогда Песков сообщил, что во время рыбалки президент РФ два часа "гонялся за щукой", покатался на квадроцикле и искупался в горном озере, где вода "не прогревается выше 17 градусов".

Позже пользователи сети жестко высмеяли рыбалку российского лидера и отдых с голым торсом. Так, по версии пользователей сети, Путина чуть не съел лидер российской оппозиции Алексей Навальный в виде акулы, а также портрет с голым торсом российского президента появился у Натальи Поклонской.