Отставка Суркова: почему ушел помощник Путина по Украине и ушел ли на самом деле

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Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, курировавший "украинское направление" на протяжении последних шести с половиной лет, уходит в отставку. Информацию об этом распространил в соцсетях близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры (Россия) Алексей Чеснаков. По его словам, уход связан "со сменой курса на украинском направлении". Что это может значить для Украины, разбирался сайт "Сегодня".

Идеолог капитуляции Украины

Владислав Сурков, бывший бессменным помощником Путина еще с 2004 года, возглавил "украинское направление" в сентябре 2013-го. Впрочем, не только украинское. Именно тогда к его должности добавилась приставка "помощник по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией". То есть Сурков курировал не только Украину, но и СНГ, а также непризнанные государства. Но в "украинском направлении" его роль особая. Трагические события, произошедшие на территории, начиная с 2013-го, – непосредственный результат кураторства Суркова. Расстрелянный Майдан. Аннексированный Крым. Миллионы украинцев, вынужденных покинуть свои дома в оккупированном боевиками "ДНР" и "ЛНР" и российскими войсками Донбассе и переехать на контролируемую Украиной территорию. Десятки тысяч погибших на войне. Все это происходило "под кураторством" Владислава Суркова.

Безусловно, ответственность за преступления против украинского народа несет вся кремлевская верхушка. Однако не стоит и преуменьшать его роль. Недаром фамилия Суркова фигурирует в самом первом списке американских санкций, "крымских", наложенных в марте 2014-го еще Обамой. Именно Суркова считают одним из "идеологов" проекта "Новороссия", к счастью, проваленного. Именно Сурков отвечал в дальнейшем за переговоры России и Украины по "донбасскому кейсу". И во многом его позиция была причиной того, что переговоры не приводили к каким-то результатам.

"Сурков был категорически против какого-либо урегулирования. Он был противником реинтеграции ОРДЛО. Точнее, он выступал за реинтеграцию по "жесткому сценарию": две республики с неограниченной автономией и так далее. То есть полная капитуляция Украины по Донбассу. Либо никакой реинтеграции вообще, все остается как есть", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Владимир Фесенко.

О манере вести переговоры Суркова и его готовности идти на компромиссы в свое время рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков, присутствовавший на переговорах "Нормандской четверки" в Париже. "У господина Суркова сдали нервы, он там бросил бумаги на стол и кричал: "Мы так не договаривались!" – рассказал министр.

Отставка? Еще не факт!

Тем не менее, подобный подход к переговорам, равно как и результаты "кураторства" Сурковым "украинского направления", до сих пор устраивали Кремль. Что изменилось?

Эксперты называют несколько возможных причин.

"Конфликт на Донбассе затянулся и уже не нужен Путину. Путин собирается уходить с должности президента. И не собирается оставлять этот конфликт преемнику. Преемник не справится с этим", – говорит политолог Вадим Карасев.

Также, по его словам, Владимир Путин взял курс на улучшение отношений с Европой. А для этого ему необходимо решить вопрос Донбасса.

"Главная причина: Путин просто сейчас медленно, но уверенно поворачивается в сторону Европы. Раньше было как: Китай и Россия против Западного мира. Сейчас конфигурация более сложная. США и Британия – англосфера. Дальше – континентальная Европа плюс Россия. И Китай. Европе нужна Россия, чтобы возвратиться в большую геополитическую игру с относительной автономией от Америки. России нужна Европа, потому что она тоже не хочет быть зажата между США и Китаем. А ключ от этой новой геополитической конструкции находится в Украине. Конкретно – на Донбассе. Путину нужно дать ответ Макрону. И без решения конфликта на Донбассе сблизиться с Европой не получится", – сказал политолог.

Владимир Фесенко имеет другое мнение на сей счет. По его словам, причиной увольнения Суркова может быть даже не "украинский вопрос".

"Последней каплей, думаю, был провал в Абхазии. Там были сфальсифицированы президентские выборы, возмущение населения и местных элит привели к тому, что пришлось переиграть сценарий и выбирать компромиссный вариант. Это было крупнейшее поражение лично Суркова. Плюс уже усталость есть от Суркова", – отметил Владимир Фесенко.

При этом эксперт не исключает, что увольнения не будет вовсе.

"Да, мы увидели информацию Чеснакова. Да, все знают, что это "альтер эго" Суркова, котрый озвучивает то, что Сурков не может сказать сам. Но в том-то и фокус, что если все переиграется, то Сурков легко может сказать, что ни в какую отставку он уходить не собирался", – говорит эксперт.

Отметим, что пресс-секретарь Владимира Путина не подтвердил (но и не опроверг) информацию об отставке Суркова. "Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит", – сказал Песков.

Кто вместо Суркова

"Преемником" Суркова по "украинскому направлению (если все же отставка станет фактом), как ожидают многие, станет новый замглавы АП президента России Дмитрий Козак. На эту должность он был назначен только вчера. Не исключено, назначение и перераспределение полномочий и стали поводом для появления сообщения Чеснакова.

И должность, и "направление" для Козака отнюдь не новы. Давным-давно, еще в начале 2000-х, Козак уже был первым замглавы АП, но затем был брошен Путиным на другие направления. Вообще, Дмитрий Козак – один из самых давних и проверенных соратников Путина, его российский президент бросает на самые трудные участки.

"Козак – фигура значительно более сильная, чем Сурков. В прошлом году на одной из конференций я интересовался этим вопросов у российских коллег. На что мне сказали, что Козак и Сурков – "несопоставимые фигуры". Козака Путин знает еще с Питера, они близки, к нему больше доверия. И с точки зрения политического, аппаратного веса Козак значительно сильнее", – рассказал "Сегодня" Владимир Фесенко.

Еще одним преимуществом Козака могут считаться условно нормальные взаимоотношения с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Как считается, Ермак, являющийся ответственным за переговоры с украинской стороны, и Козак нашли общий язык – именно этим объясняются успехи по обмену пленными и решению газового вопроса.

"Если Сурков – идеолог, то Козак – нацеленный на практический результат прагматик. Это первое. Второе – он жесткий и в то же время компромиссный переговорщик. Третье – у него хорошие рабочие отношения сложились с замглавы Офиса президента Украины Андреем Ермаком", – рассказал сайту "Сегодня" Вадим Карасев.

Владимир Фесенко также отмечает, что подход к переговорам Дмитрия Козака – "это прагматичный подход, основанный на стремлении найти некие приемлемые сценарии урегулирования конфликта".

Решать будет Путин

В украинских Телеграмм-каналах прошла информация, что Владимиру Зеленскому якобы уже доложили: отставка Суркова поможет редактировать Минские договоренности по сценарию, приемлемому для украинской стороны. Правда это или нет – неизвестно. Тем временем эксперты "Сегодня" неоднозначно оценивают влияние отставки Суркова на перспективы мира на Донбассе.

"Задача Козака – если не выйти, то залечить эти раны в течение 2020 года. Я не исключаю, что до конца 2020 года эта ситуация будет разрешена. Выборы в ОРДЛО будут проведены", – говорит Вадим Карасев.

Владимир Фесенко более осторожен в оценках:

"Решать все равно будет Путин, а не Козак. Но вот по заявлениям и действиям Путина мы как раз никаких изменений курса на украинском направлении не увидели. Ну, пошел навстречу по поводу пленных, ну, немного число обстрелов сократилось. Но это не принципиальные вещи. По главным проблемным вопросам – статус ОРДЛО, вопрос о границе, выведению войск – подвижек не было и они не просматриваются", – отмечает Владимир Фесенко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в России якутский шаман снова вышел в поход, цель которого – изгнать Путина.

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