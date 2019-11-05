Путин пожаловался на "войну" с русским языком

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

В некоторых странах мира идет война с русским языком, который пытаются вытеснить "на периферию".

Об этом на заседании Совета по русскому языку 5 ноября заявил российский президент Владимир Путин, забыв упомянуть о том, что после незаконной аннексии Крыма на полуострове пропали все украинские школы.

Читайте также: Невзоров о Путине: Его беспокойство о русском языке обошлось Донбассу в 20 тысяч трупов

"Мы сталкиваемся с попытками искусственно, я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", – сказал он.

Реклама

Российский президент считает главными врагами русского языка "пещерных русофобов, разного рода маргиналов и агрессивных националистов".

Кроме того, по словам Путина, ограничение использования русского языка стало официальной политикой некоторых странах. Какие страны он имеет в виду, хозяин Кремля не уточнил.

На этом фоне он обещал поддерживать "русскую языковую среду за рубежом в информационной, образовательной, гуманитарной сферах".

В то же время, Путин отказался признать русский язык оружием, которое Кремль применяет для культурной экспансии за границей, назвав его "мягкой силой".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии проблем с употреблением русского языка в Украине и допустил возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали о том, как языковой вопрос решают в Эстонии, каждый четвертый житель которой не владеет государственным языком.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама