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Путин пожаловался на "войну" с русским языком

5 ноября, 17:07

Президент отказался признать русский язык оружием, которое Кремль применяет для культурной экспансии

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

В некоторых странах мира идет война с русским языком, который пытаются вытеснить "на периферию".

Об этом на заседании Совета по русскому языку 5 ноября заявил российский президент Владимир Путин, забыв упомянуть о том, что после незаконной аннексии Крыма на полуострове пропали все украинские школы.

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"Мы сталкиваемся с попытками искусственно, я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", – сказал он.

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Российский президент считает главными врагами русского языка "пещерных русофобов, разного рода маргиналов и агрессивных националистов".

Кроме того, по словам Путина, ограничение использования русского языка стало официальной политикой некоторых странах. Какие страны он имеет в виду, хозяин Кремля не уточнил.

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На этом фоне он обещал поддерживать "русскую языковую среду за рубежом в информационной, образовательной, гуманитарной сферах".

В то же время, Путин отказался признать русский язык оружием, которое Кремль применяет для культурной экспансии за границей, назвав его "мягкой силой".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии проблем с употреблением русского языка в Украине и допустил возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали о том, как языковой вопрос решают в Эстонии, каждый четвертый житель которой не владеет государственным языком.

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Источник: Интерфакс

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